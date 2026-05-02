Chernóbil: El cementerio de vehículos radiactivos, un legado silencioso del desastre

A 38 años del accidente nuclear de Chernóbil, los vehículos utilizados en las tareas de limpieza permanecen abandonados en la zona de exclusión, creando un paisaje surrealista y un recordatorio constante de la magnitud de la tragedia.

En la madrugada del sábado 26 de abril de 1986, la central nuclear de Chernóbil , ubicada en lo que hoy es Ucrania , fue escenario de un accidente catastrófico durante una prueba de seguridad.

Los técnicos, al enfriar uno de los reactores, desconocían un fallo de diseño crítico que desencadenó un aumento incontrolado de la potencia. La desconexión del sistema de refrigeración provocó una reacción térmica que culminó en la ruptura de componentes, explosiones de vapor y la fusión del núcleo del reactor número cuatro, destruyendo la estructura que lo contenía.

La radiación liberada por los escombros y el incendio se extendió rápidamente por Ucrania, otros territorios de la URSS y, eventualmente, alcanzó regiones del norte de Europa, generando pánico a nivel mundial. El impacto más severo se sintió en la zona circundante a Chernóbil, especialmente en Pripyat, la ciudad modelo construida para los trabajadores de la planta. La ciudad, con una población de 49.000 habitantes, se encontraba rodeada de tierras de cultivo y bosques, salpicada de pueblos y aldeas.

Tras una inicial incredulidad por parte de las autoridades, se implementó un plan de evacuación masivo. En menos de 36 horas, todos los residentes de Pripyat fueron evacuados en autobuses, sin la posibilidad de regresar a sus hogares. Adicionalmente, 68.000 personas fueron reubicadas desde asentamientos más pequeños. La posterior operación de limpieza movilizó a un inmenso contingente de recursos de la defensa civil soviética, convirtiéndose en el evento nuclear más grave en tiempos de paz.

Cerca de 500.000 militares y civiles, conocidos como 'liquidadores', se enfrentaron a la contaminación radiactiva. Una parte considerable de la flota de helicópteros de la Fuerza Aérea soviética se utilizó para sofocar el incendio del reactor y cubrir áreas contaminadas, mientras que vehículos militares de reconocimiento y demolición fueron desplegados para monitorear las 'zonas calientes'. Esta labor de descontaminación se prolongó durante meses, y al finalizar, la enorme flota de vehículos se convirtió en un problema logístico y ambiental.

Debido a la radiación, estos vehículos no podían ser reutilizados fuera de la zona, por lo que se establecieron cementerios de vehículos en Rassokha y Buryakovka, dentro de la zona de exclusión, donde fueron abandonados a la intemperie durante al menos un siglo, hasta que los niveles de radiación disminuyeran. Inicialmente, los chatarreros extraían piezas útiles de los vehículos abandonados, como los motores.

Con el tiempo, y a medida que Chernóbil se convirtió en un destino turístico inusual a finales de los años 90 y principios de los 2000, estos cementerios de vehículos se transformaron en un atractivo surrealista, evocando escenas de ciencia ficción. El fotógrafo Phil Coomes, de la BBC, visitó el emplazamiento de Rassokha en 2006, durante la conmemoración del 20º aniversario del desastre, junto con el periodista Stephen Mulvey.

Coomes relata que, aunque el turismo en la zona era incipiente, propusieron la idea a la BBC y viajaron a Ucrania equipados con dosímetros para controlar la exposición a la radiación. Pasaron tres días en la zona de exclusión, alojándose en un hotel especialmente habilitado para visitantes y trabajadores de la central, que aún mantenía un reactor en funcionamiento





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