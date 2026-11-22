El chef Alfredo Vozmediano comparte una alternativa a los asados tradicionales con costillas guisadas y glaseadas. Descubre el método paso a paso sin horno.

El reconocido chef Alfredo Vozmediano ha compartido en su perfil de Instagram, bajo la cuenta @avozmechef, una propuesta culinaria que se posiciona como una excelente alternativa a los tradicionales asados. Esta receta de costilla de vaca guisada y glaseada destaca por no necesitar horno, facilitando la organización de comidas familiares con un resultado de alta calidad gastronómica.

Ingredientes esenciales para el guiso

La preparación requiere una selección específica de productos frescos para lograr la textura y el sabor característicos. Se necesitan dos costillas de vaca cortadas en tercios, dos ramas de apio, dos cebollas rojas, tres zanahorias y una cucharada de tomate concentrado para aportar umami. Para el líquido de cocción, se utilizan 150 mililitros de vino de oporto, otros 150 mililitros de vino tinto, caldo de ave o ternera, además de sal y pimienta al gusto.

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El proceso de cocción lenta y dorado

La técnica comienza dorando las costillas en una cazuela amplia, un paso fundamental para sellar los jugos internos. Una vez doradas, se retiran y se reservan en un lado. En la misma cazuela, sin lavarla para aprovechar los restos de sabor, se incorporan las dos cebollas rojas, las tres zanahorias y las ramas de apio, cortadas en trozos grandes.

Se cocina hasta que las verduras empiezan a coger color y se añade la cucharada de tomate concentrado. Este ingrediente es clave porque aporta sabor umami sin la necesidad de reducir tomate fresco. Luego, se vierte el vino de oporto y la misma cantidad de vino tinto para deglasar y concentrar los sabores del caldo.

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Técnica del gel y reposo del plato

Tras añadir el caldo de ave o ternera, se devuelve la cazuela al fuego y se cocina lentamente hasta que la carne se desprenda fácilmente del hueso al tirar de ella. Este proceso largo transforma el tejido conectivo rico en colágeno en gelatina, creando una textura suave. Una vez lista, se sacan las costillas y se separan las verduras y restos sólidos del líquido.

El chef recomienda retirar la grasa acumulada en la superficie y devolver el caldo al fuego para reducirlo y glasear la carne. Al servir, se puede colocar una base de crema de apionabo, disponer encima la carne de las costillas y terminar cubriéndolas con el jugo reducido y cebollino fresco picado.