Líderes oficiales y opositores cierran ciclo con pactos sobre leyes electorales, TSJ y oro congelado. El proceso, respaldado por EE.UU., prepara el terreno para nuevas elecciones.

El chavismo y la oposición venezolana concluyeron este lunes la cuarta ronda de negociaciones políticas, un ciclo que se extendió hasta esta fecha para absorber la complejidad de los temas abordados. Las delegaciones presentaron un comunicado conjunto con ocho acuerdos específicos, en un proceso que cuenta con el respaldo institucional de Estados Unidos y que busca establecer una ruta clara hacia la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales.

Acuerdos sobre derechos políticos y recursos nacionales

Los líderes de las delegaciones, el diputado oficialista Jorge Rodríguez y la exdiputada Dinorah Figuera, detallaron los puntos pactados durante esta sesión. Entre las prioridades nacionales se encuentra la defensa de los derechos históricos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, un territorio en disputa con Guyana. Asimismo, se acordó iniciar la actualización y regularización de las concesiones del espectro radioeléctrico, incluyendo medios de comunicación nacionales y sistemas de televisión por suscripción.

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Otro acuerdo clave busca la recuperación de las reservas de oro venezolano congeladas en el Banco de Inglaterra. Rodríguez declaró que Venezuela insistirá con funcionarios de Reino Unido para recuperar estos activos, los cuales considera vitales para enfrentar las consecuencias del doble sismo ocurrido el 24 de junio. Se prevé que la primera reunión sobre este tema se lleve a cabo en suelo venezolano.

Reformas legislativas y renovación del TSJ

Las partes también acordaron iniciar la reforma de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, buscando que sus normas se apeguen a definiciones internacionales y su aprobación este mismo año. Este esfuerzo legislativo incluye la modificación de la Ley de Partidos Políticos y la propuesta de un gran acuerdo nacional que garantice amplias garantías políticas para todos los actores.

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En el ámbito judicial, se continuará con la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un proceso para el cual se han registrado 1.343 postulaciones. Los acuerdos también abordan la consulta de la mesa de negociación para reformar la controvertida Ley contra el Odio, con el objetivo de despenalizar conductas, establecer definiciones claras y fortalecer medidas socioeducativas. Paralelamente, se iniciará la discusión de la Ley Simón Bolívar y la reforma a la Ley de la Contraloría.

Posiciones de la oposición y presos políticos

La delegación opositora, liderada por la exdiputada Dinorah Figuera, ha enfatizado que las reformas a las leyes de Partidos Políticos y contra la Delincuencia Organizada son pasos indispensables para avanzar hacia elecciones presidenciales. Figuera indicó durante el inicio de la cuarta ronda que se incorporaría la discusión sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la consolidación del nuevo TSJ como componentes centrales del proceso.

El exdiputado Jorge Millán, miembro de la delegación opositora, declaró su aspiración de lograr la liberación de todos los presos políticos. Según registra la organización Foro Penal, todavía existen más de 300 personas privadas de libertad en el país bajo esta clasificación, lo que representa uno de los puntos de mayor sensibilidad en las negociaciones.

Próximos pasos y contexto institucional

Se prevé que la quinta ronda de diálogos comience en las primeras semanas de diciembre. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado en octubre que es imprescindible reformar las instituciones antes de los comicios para asegurar transparencia. Las estimaciones de EE.UU. indican que la renovación del TSJ se concretaría a mediados de diciembre, seguida por la reforma del CNE poco después.

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Tras completar estos pasos institucionales, el Departamento de Estado espera que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declare la vacancia en la presidencia. Este acto activaría un plazo constitucional de seis meses para la realización de las elecciones. Delcy Rodríguez asumió el gobierno tras la captura del presidente Nicolás Maduro en el operativo militar realizado por EE.UU. en Caracas el 3 de enero.

Los diálogos, que comenzaron en agosto, no cuentan con la participación directa de la líder opositora María Corina Machado. Machado retornó al país a finales de octubre y ha manifestado que está siguiendo el proceso de cerca. Hasta la fecha, las partes han logrado avances en la renovación del TSJ y el levantamiento de bloqueos a sitios web, incluyendo portales de noticias que estaban previamente restringidos.