ChatGPT muestra grietas profundas en su capacidad para el chino.

Según reportes técnicos, el chatbot de OpenAI está presentando errores que van desde la mezcla de dialectos hasta la invención total de caracteres, lo que los usuarios han calificado como un comportamiento que ‘está volviendo locos’ a quienes dependen de la herramienta para fines profesionales. La crisis del chino en ChatGPT es un recordatorio de que la Inteligencia Artificial no es una entidad universal, sino un reflejo de los datos con los que se alimenta. Si el ‘alimento’ es spam y la ‘digestión’ (tokenización) es ineficiente, el resultado es un sistema que falla en la comunicación básica para millones de personas.

Lo que parecía una herramienta infalible está mostrando grietas profundas en uno de los idiomas más hablados del mundo. Expertos en tecnología y lingüística han alzado la voz contra la degradación de las capacidades del chatbot de OpenAI, que está presentando errores que van desde la mezcla de dialectos hasta la invención total de caracteres, según reportes técnicos.

Los usuarios han calificado este comportamiento como un comportamiento que ‘está volviendo locos’ a quienes dependen de la herramienta para fines profesionales





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