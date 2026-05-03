Un compañero de habitación de dos estudiantes desaparecidos en Florida consultó a ChatGPT sobre cómo ocultar un cuerpo, según documentos judiciales. Este caso, junto a otros en los que se usa IA como prueba, plantea dudas sobre la privacidad de las conversaciones con chatbots y su admisibilidad en juicios. Expertos advierten que estas interacciones no están protegidas legalmente, lo que podría exponer información sensible en investigaciones penales.

Días antes de que dos estudiantes de posgrado de la Universidad del Sur de Florida desaparecieran el mes pasado, un compañero de habitación de uno de ellos supuestamente le hizo una pregunta inusual al chatbot de inteligencia artificial ChatGPT.

¿Qué pasa si a un humano lo ponen en una bolsa de basura negra y lo tiran en un contenedor? , preguntó Hisham Abugharbieh el 13 de abril, según una declaración jurada presentada por fiscales de Florida. ChatGPT respondió que sonaba peligroso, indica el documento, y Abugharbieh hizo entonces otra pregunta: ¿Cómo lo descubrirían?.

Esas supuestas entradas en ChatGPT, incluidas en documentos judiciales que acusan a Abugharbieh de dos cargos de homicidio premeditado, son solo el ejemplo más reciente de investigadores que utilizan historiales de chats con IA como evidencia en investigaciones criminales. Una conversación con ChatGPT también se utilizó en el caso de incendio provocado durante los incendios forestales de Los Ángeles, y una conversación con la IA de Snapchat fue una prueba clave en un juicio por asesinato en Virginia en 2024.

Para los investigadores, estos registros de chat pueden ofrecer información valiosa sobre el estado mental y el posible motivo de un sospechoso. Creo que cualquier comunicación con chatbots de IA es como un tesoro para las agencias de seguridad, dijo Ilia Kolochenko, experto en ciberseguridad y abogado en Washington, DC.

(Los sospechosos) creen que sus interacciones con la IA permanecerán confidenciales o, al menos, no se revelarán ni se descubrirán, por lo que con frecuencia hacen preguntas muy directas y explícitas. Los casos criminales subrayan el creciente uso de los chatbots de IA para obtener consejos personales y la falta de protecciones de privacidad para esas conversaciones.

Aunque los chatbots de IA se han convertido rápidamente en una fuente habitual para asesoría legal, diagnósticos médicos y terapia, esas conversaciones no están protegidas legalmente como lo estarían con un abogado, médico o terapeuta con licencia. El CEO de OpenAI, Sam Altman, ha señalado que esta falta de privacidad es un gran problema. La gente habla de las cosas más personales de su vida con ChatGPT, dijo Altman en julio pasado en un pódcast con el comediante Theo Von.

La gente lo usa, especialmente los jóvenes, como terapeuta, como coach de vida, para problemas de pareja. ¿Qué debería hacer?. Y ahora mismo, si hablas con un terapeuta, un abogado o un médico sobre esos problemas, existe un privilegio legal. Hay confidencialidad médico-paciente, confidencialidad legal, lo que sea.

Y todavía no hemos resuelto eso cuando hablas con ChatGPT. Así que si hablas con ChatGPT sobre temas muy sensibles y luego hay una demanda o algo así, podríamos estar obligados a entregar esa información. Varios expertos legales consultados por CNN coincidieron con ese análisis y señalaron que no existe una expectativa de privacidad en las aplicaciones de chat con IA.

En mi firma, lo tratamos así: cualquier cosa que alguien escriba en ChatGPT es algo que podría ser objeto de divulgación, dijo Virginia Hammerle, abogada con sede en Texas. A medida que los investigadores examinan de cerca lo que los usuarios le dicen a ChatGPT, también han comenzado a analizar más detenidamente lo que ChatGPT les responde a los usuarios.

La semana pasada, el secretario de Justicia de Florida inició una investigación penal contra OpenAI, al alegar que ChatGPT dio asesoramiento significativo al sospechoso del tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Florida. En Canadá, las familias de las víctimas de un tiroteo escolar ocurrido en febrero demandaron este miércoles a OpenAI y a Altman, al alegar que la empresa y su chatbot ChatGPT fueron cómplices del ataque.

OpenAI expuso su compromiso con la seguridad de la comunidad en un extenso comunicado el martes. Seguiremos priorizando la seguridad, al tiempo que equilibramos la privacidad y otras libertades civiles para poder actuar ante riesgos graves, señaló la empresa. Por supuesto, la gran mayoría de las personas no estará implicada en un caso de asesinato brutal.

Aun así, expertos legales dijeron a CNN que las personas deberían ser cautelosas con lo que comparten con chatbots de inteligencia artificial, dadas estas preocupaciones de privacidad y su creciente papel en la vida cotidiana. Esto solo será cada vez más relevante, más inmediato y más polémico a medida que las personas continúen recurriendo a ChatGPT y a otras plataformas para obtener información sobre lo que están haciendo, dijo el analista legal de CNN, Joey Jackson.

Registros de chats en los tribunales El uso de conversaciones con inteligencia artificial en casos penales es reciente, pero expertos legales señalaron que es similar a la forma en que la ley trata las búsquedas en Google. En general, este tipo de evidencia electrónica puede revelar el motivo, las acciones y el estado mental de una persona, explicó Jackson





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