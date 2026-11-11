ChatGPT añade creación de GIFs animados con imagen y texto

OpenAI integra en ChatGPT la capacidad de generar GIFs desde cero o a partir de fotos, permitiendo animaciones en bucle mediante instrucciones precisas.

La plataforma de inteligencia artificial ChatGPT ha incorporado una nueva funcionalidad que permite a los usuarios generar gráficos en formato GIF directamente desde su interfaz. Esta actualización facilita la creación de contenido visual dinámico sin necesidad de software externo especializado.

Generación de animaciones mediante prompts

El mecanismo principal para crear estos archivos visuales implica escribir instrucciones detalladas en el chat de ChatGPT. Los usuarios deben especificar claramente que desean obtener una animación en bucle continuo. El modelo procesa esta solicitud textual para producir un archivo GIF original basado en la descripción proporcionada.

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Uso de fotografías existentes como base

Además de la generación desde cero, la herramienta acepta imágenes estáticas cargadas por el usuario. Al adjuntar una fotografía, como una captura de un animal doméstico, se puede solicitar que se añadan movimientos específicos. La IA interpreta la imagen y genera las variaciones necesarias para activarla.

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Proceso de refinamiento y ajustes

Los creadores pueden revisar el resultado inicial y solicitar modificaciones si no cumplen sus expectativas. Es posible pedir cambios en el estilo visual, alterar la velocidad del movimiento o indicar qué elementos deben permanecer estáticos. Este ciclo de retroalimentación permite personalizar el producto final hasta lograr el efecto deseado.

Disponibilidad gradual de la función

OpenAI está implementando esta característica de manera progresiva en su sistema. No todos los usuarios tienen acceso inmediato a la herramienta de creación de GIFs. La disponibilidad depende de factores internos de despliegue que determinan cuándo se habilita la opción en cada cuenta.