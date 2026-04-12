Charlotte Casiraghi y Nicolas Mathieu: De la Discreción a la Celebración en Montecarlo

Tras años de discreción, Charlotte Casiraghi y Nicolas Mathieu oficializan su relación con apariciones públicas en el Masters de Tenis de Montecarlo. La hija de Carolina de Mónaco, actualmente promocionando su primer libro, se muestra feliz junto al escritor, tras su separación de Dimitri Rassam.

En marzo de 2024, la revista Paris Match inmortalizó por primera vez a la pareja formada por Charlotte Casiraghi y Nicolas Mathieu . La instantánea, tomada en la terraza de un restaurante parisino, sirvió para confirmar los rumores que circulaban sobre la separación entre la distinguida 'princesa de Europa' y su esposo, Dimitri Rassam. Después de cuatro años de relación y la llegada de un hijo, la imagen selló el fin de una etapa y el comienzo de otra.

Durante los dos años subsiguientes, Casiraghi y Mathieu optaron por una discreción absoluta, resguardando su relación de la mirada pública. Sin embargo, esta semana, la pareja decidió formalizar su vínculo al asistir juntos a un emocionante partido del Masters Serie de tenis de Montecarlo. Lo que sorprendió aún más fue su presencia continuada durante tres días consecutivos en el palco, confirmando así su unión.

Su primera aparición pública tuvo lugar el jueves 9 de abril, compartiendo espacio con el hijo de 13 años del escritor, fruto de un matrimonio previo. La pareja se mostró relajada y natural durante el encuentro entre Jannik Sinner y Tomas Machac, dejando entrever la comodidad que sienten el uno con el otro. El viernes, la compañía fue aún mayor, al unirse a ellos la hermana de Casiraghi, Alexandra de Hannover, junto a su novio, Sylvester Strautmann.

Y para culminar esta serie de apariciones, hoy la pareja ha vuelto a hacerse presente, animando con entusiasmo en el partido de Carlos Alcaraz y Valentin Vacherot, desde las gradas de la pista Rainiero III del Montecarlo Country Club, en Roquebrune-Cap-Martin, mostrando su apoyo incondicional.





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