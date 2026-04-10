Charlotte Casiraghi presenta su primer libro: Reflexiones sobre la fragilidad humana y el estilo parisino

Charlotte Casiraghi, conocida por su estilo elegante y su linaje, presenta su primer libro 'La Grieta', una reflexión filosófica sobre la fractura interior, inspirada en la obra de Fitzgerald y sus propias vivencias. La presentación estuvo acompañada de su característico estilo parisino.

Charlotte Casiraghi posó ante los medios luciendo su libro y un estilo que muchos asocian con el cliché del estilo parisino . Llevaba unos vaqueros rectos, una camiseta marinera a rayas y una americana de estilo masculino en color gris. Como toque final, calzaba las emblemáticas bailarinas bicolor de Chanel. La hija de Carolina de Mónaco completó su look con una pulsera de eslabones gruesos de oro y varios anillos de diferentes estilos.

Un rostro sin maquillaje aparente y un moño recogido de forma casual terminaban de dar forma a ese je ne sais quoi que Charlotte ejecuta tan bien en cada aparición pública. Con un estilismo muy similar, cambiando la camiseta de rayas por una camisa verde, fue vista posteriormente en el Masters Serie de tenis que se está celebrando estos días en Montecarlo. Charlotte disfrutaba desde la grada del partido entre Jannik Sinner y Tomas Machac, acompañada de su actual pareja, el escritor Nicolas Mathieu.\Licenciada en filosofía por la Universidad de La Sorbona, el mundo literario no es desconocido para Charlotte Casiraghi. Durante años ha conversado con escritores, recomendando libros y comentándolos en el podcast impulsado por Chanel, Los encuentros literarios de la Rue Cambon. Ha escrito el prólogo del libro Infancia y Violencia, del neuropsiquiatra Boris Cyrulnik, que ella misma presentó en Madrid en noviembre de 2015, y ha coescrito Archipiélago de pasiones junto al filósofo y su antiguo profesor Robert Maggiori. La Fêlure –La Grieta, en español– es el primer libro que Charlotte Casiraghi escribe en solitario. A través de 16 capítulos, reflexiona con una clave filosófica sobre la fractura interior, con referencias a autores clave como Colette y Fitzgerald. Fue precisamente leyendo a este último cuando surgió la idea de escribir La Grieta. Después del nacimiento de su segundo hijo en 2018, cayó en sus manos El Crack-Up, una colección de relatos autobiográficos póstumos de Francis Scott Fitzgerald. El escritor los había redactado durante 10 años en plena crisis vital, completamente arruinado, sumido en el alcohol y devastado por la pérdida de su mujer Zelda, “este relato de una caída me hizo ver los lugares donde escondemos cosas que no queremos ver, esa dimensión tóxica que entierra en nosotros lo que nos negamos a mirar”, explicó Charlotte en una entrevista con Vanity Fair.\La salud mental, la fragilidad humana y la búsqueda del equilibrio son algunos de los temas que Charlotte ha abordado en su primer libro en solitario, entrelazados con sus experiencias vitales. La combinación de su formación académica, su cercanía al mundo artístico y su propia vivencia personal dan forma a una obra que promete ser tanto introspectiva como reveladora. El libro, que explora las complejidades del ser humano, se presenta como una ventana a las reflexiones de Casiraghi sobre la existencia, la vulnerabilidad y la búsqueda de sentido en la vida. La elección de Fitzgerald como punto de partida y la posterior profundización en temas de salud mental, evidencia un interés genuino en la exploración de las emociones humanas y las cicatrices que dejan las experiencias difíciles. La Grieta, con su enfoque filosófico, invita a los lectores a reflexionar sobre sus propias fracturas internas y a encontrar un camino hacia la sanación y el crecimiento personal. El interés de Casiraghi por el arte, la literatura y la filosofía se manifiesta en la elección de las referencias y en la forma en que aborda las cuestiones planteadas en el libro, mostrando una perspectiva profunda y personal sobre la condición humana





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