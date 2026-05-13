Charlize Theron habla de cómo un pequeño gesto en un banco marcó su futuro

Después de intentar cobrar su cheque de trabajo, Charlize Theron fue ayudada por un trabajador de ventanilla al que después representó como su agente y que hoy día es reconocido por su trabajo con actores de peso en Hollywood. Charlize Theron publicó en Oprah su experiencia en 2005 y habló de cómo esa experiencia marcó su futuro carretera, mencionando cómo gracias a aquel día en el banco la actriz siguió en la industria del cine y llegó a ser una de las actrices mejor pagadas del mundo.

Un día, en un banco, se me presentó la oportunidad

Después de intentar cobrar mi último cheque de un trabajo de modelo que hice en Nueva York, que era un cheque de otro estado y por lo tanto no lo aceptaba el banco, desesperada pedí ayuda a un trabajador de ventanilla

Así que empecé a suplicarle al trabajador de ventanilla que me ayudara

Fue 2005 y yo apenas tenía 20 años

Entonces, el trabajador de ventanilla me ayudó

Llevo años pensando que si no hubiera cobrado ese cheque, no habría tenido dónde dormir esa noche

Sin embargo, aquella experiencia supuso el principio de otra trama, la de mi trayectoria como actri.

Un día, en un banco, se me presentó la oportunidad

Después de intentar cobrar mi último cheque de un trabajo de modelo que hice en Nueva York, que era un cheque de otro estado y por lo tanto no lo aceptaba el banco, desesperada pedí ayuda a un trabajador de ventanilla

Así que empecé a suplicarle al trabajador de ventanilla que me ayudara

Fue 2005 y yo apenas tenía 20 años

Entonces, el trabajador de ventanilla me ayudó

Llevo años pensando que si no hubiera cobrado ese cheque, no habría tenido dónde dormir esa noche

Sin embargo, aquella experiencia supuso el principio de otra trama, la de mi trayectoria como actri





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