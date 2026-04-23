Chantada: El Corazón de Galicia que Late entre Historia y Naturaleza

Descubre Chantada, una villa lucense en la Ribeira Sacra, conocida como el corazón de Galicia. Un lugar donde la tradición, la historia y la belleza natural se fusionan para ofrecer una experiencia inolvidable.

En el corazón geográfico de Galicia , donde el verde de los valles se une al azul de los ríos, se encuentra Chantada , conocida como el corazón de Galicia .

Esta villa lucense de la Ribeira Sacra es una puerta a la belleza natural. Su ubicación estratégica la convierte en el centro de la historia de una región marcada por sus paisajes y la hospitalidad de su gente. El eco de sus calles empedradas invita a descubrir un patrimonio que ha resistido el paso del tiempo. Aquí, tradición y modernidad conviven en armonía, definiendo el espíritu gallego.

Chantada no es solo un punto en el mapa, sino un sentimiento arraigado en la provincia de Lugo. El origen del nombre de Chantada está envuelto en misterio y leyendas. Una historia popular cuenta que el diablo, cansado de cargar a su madre, la dejó allí exclamando “que se quedara chantada”.

Sin embargo, algunos historiadores vinculan el nombre con la palabra latina Plantata, que se refiere a una antigua fortificación defensiva. Este pasado defensivo subraya la importancia estratégica del municipio, vigilando los accesos a las ricas tierras de la ribera. Sea cual sea su origen, el nombre evoca arraigo y firmeza, cualidades que definen a este pueblo singular. Chantada está arraigada tanto en la tierra física como en la memoria colectiva.

El casco antiguo de Chantada es un testimonio de la arquitectura tradicional gallega, destacando sus soportales de granito en la Rúa do Comercio y otras vías principales. Estas estructuras permitían a los vecinos transitar protegidos de la lluvia. El trazado urbano se asemeja a un órgano vital, con callejuelas que confluyen en plazas llenas de vida. Balcones de madera y galerías acristaladas decoran las fachadas, aportando una estética rústica.

Pasear por estas calles es sumergirse en una atmósfera de calma. La Plaza de España y la Plaza del Mercado albergan edificios emblemáticos como la Casa de Lemos, una construcción del siglo XVI que ahora es la Casa de la Cultura, y la iglesia vieja de Santa Mariña, un templo de fachada neoclásica. Estas construcciones, que incorporan piedras de la antigua fortaleza medieval, vinculan el presente con el pasado noble de la casa de los Lemos.

La riqueza cultural de Chantada se manifiesta en sus fiestas, como el Folión de Carros en agosto y el Entroido Ribeirao, uno de los carnavales más antiguos de Europa, protagonizado por los coloridos volantes y peliqueiros. Estas tradiciones honran los oficios tradicionales y la herencia ganadera de la comarca





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