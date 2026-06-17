Changan impulsa su expansión europea desde España con ambiciosos planes de ventas y producción

El gigante automovilístico chino Changan establece su sede europea en Alcobendas para coordinar la venta de 300.000 vehículos y evalúa la instalación de una planta productiva en territorio español.

La compañía automovilística china Changan ha dado un paso decisivo en su estrategia de internacionalización al establecer su sede central para el mercado europeo en Alcobendas, Madrid.

Esta decisión no es meramente administrativa, sino que posiciona a España como el núcleo neurálgico desde el cual el grupo coordinará su despliegue comercial y operativo en catorce países europeos. La nueva infraestructura, que cuenta con una superficie aproximada de mil metros cuadrados, ha sido diseñada para integrar todas las funciones críticas del negocio, incluyendo los departamentos de ventas, posventa, marketing y finanzas.

Bajo la dirección de figuras clave como Ethan Yin, director de Changan Automobile en Europa, y Manuel Pérez Casado, director comercial en España, la firma busca transformar su presencia en el continente, pasando de ser un actor periférico a convertirse en un competidor directo en el segmento de la movilidad sostenible. El despliegue comercial de Changan se caracteriza por una ambición numérica agresiva y un crecimiento escalonado.

Para el presente año, el objetivo es alcanzar las cuarenta mil unidades vendidas en el mercado europeo, cifra que planean elevar a cien mil vehículos para el año dos mil veintisiete, con la meta final de llegar a los trescientos mil coches vendidos en dos mil veintiocho. En el caso específico de España, la compañía prevé alcanzar las seis mil unidades vendidas para el año dos mil veintiséis.

Este crecimiento se apoya en una expansión acelerada de su red de distribución; actualmente ya disponen de sesenta y cinco puntos de venta en territorio español y más de trescientos en el resto de Europa, con el firme propósito de cerrar el ejercicio actual con un centenar de concesionarios operativos en el mercado español, asegurando así una capilaridad suficiente para atender la demanda de los consumidores locales. En cuanto a la oferta de productos, Changan apuesta fuertemente por la electrificación a través de su línea Deepal.

Los modelos Deepal S05 y Deepal 07 lideran la vanguardia eléctrica, pero el verdadero hito estratégico es el lanzamiento del Deepal S05 PHEV. Este vehículo híbrido enchufable incorpora la innovadora tecnología Ultra-Hybrid, desarrollada específicamente para alinearse con las necesidades y patrones de consumo del conductor europeo.

El S05 PHEV destaca por ofrecer una autonomía eléctrica de hasta cien kilómetros, ideal para los desplazamientos urbanos diarios, y una autonomía combinada que supera los mil kilómetros, eliminando la ansiedad por la carga en trayectos largos. Esta eficiencia energética es fundamental en un entorno donde los costes de la energía son elevados y los consumidores demandan versatilidad sin renunciar a la sostenibilidad ambiental.

Más allá de la comercialización, Changan está evaluando seriamente la posibilidad de trasladar parte de su capacidad productiva al suelo europeo para mitigar riesgos logísticos y adaptarse mejor a las normativas locales. España se ha posicionado como una opción viable y atractiva para la instalación de una planta de fabricación, siendo la comunidad de Aragón una de las regiones señaladas como candidatas potenciales.

Aunque la empresa mantiene una postura de cautela y evita compromisos definitivos, no descartan ninguna fórmula de implementación, ya sea mediante la construcción de una planta propia desde cero o a través de alianzas estratégicas con fabricantes locales ya establecidos. Esta posible inversión industrial supondría un impulso significativo para el empleo y la tecnología automotriz en la región española.

Finalmente, la estrategia de Changan se resume en la premisa de crear productos en Europa para el mercado europeo. Para lograrlo, la compañía ha desplegado una red global de diseño compuesta por novecientos noventa profesionales, de los cuales más de trescientos veinte residen y trabajan en Europa, con centros operativos en ciudades clave como Turín y Múnich.

Esta capacidad de diseño se complementa con centros de investigación y desarrollo en Birmingham y una estrecha colaboración con proveedores tecnológicos de primer nivel, tales como Bosch e Idiada. Esta integración de ingeniería local y diseño europeo asegura que los vehículos no sean simples importaciones chinas, sino productos adaptados estéticamente y técnicamente a las exigencias del cliente occidental, fusionando la eficiencia productiva asiática con el estándar de calidad europeo





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