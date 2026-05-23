Champions League y Liga de Baloncesto: Pupilas Azulgranas, histórico sin derrotas y goleadoras en la Champions

Las pupilas dirigidas por Pere Romeu han ganado la Liga y han protagonizado una temporada histórica sin derrotas en la Champions League. Destacó en el partido y en la competición la polaca Ewa Pajor, que ha terminado la Champions como la máxima goleadora de la competición con 11 goles, seguida de los 9 de Russo y los 8 de Putellas. En Liga anotó 16 goles y repartió cinco asistencias.

Las pupilas dirigidas por Pere Romeu ponen así la guinda a una temporada para el recuerdo en la que han ganado laLeague. En la Liga, además, han protagonizado una temporada histórica sin derrotas, con 124 goles a favor y solo 8 en contra en 28 partidos.

Destacó en el partido y en la competición la polaca Ewa Pajor, que ha terminado la Champions como la máxima goleadora de la competición con 11 goles, seguida de los 9 de Russo y los 8 de Putellas. En Liga anotó 16 goles y repartió cinco asistencias. La primera fue en la edición de 2020-21 ante el Chelsea, la segunda en la 2022-2023 ante el Wolfsburgo y la tercera ante el Lyon en la 23-24.

Las azulgranas han perdido tres LaLiga hoy, en directo: los nueve partidos simultáneos de la jornada 38 con el descenso y Europa al rojo vivo. La pancarta gigante de Florentino Pérez cerca del Bernabéu con las siete Champions: 'Mucha historia por hacer' Florentino, cuya candidatura ya ha sido oficialmente aprobada por la Junta Electoral del club, da un golpe encima de la mesa mostrando sus éxitos europeos.

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