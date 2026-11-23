Descubre el chaleco 3L con ajuste ergonómico y bolsillos para bidones de 250 y 500 ml. Oferta por 31,99 euros con 46 % de descuento para atletas.

El chaleco de competición 3L representa una solución integral para corredores exigentes que buscan transportar lo esencial sin sacrificar el rendimiento físico. Este dispositivo combina ligereza, estabilidad y accesibilidad, asegurando un ajuste ergonómico que garantiza una sujeción óptima durante la práctica deportiva.

Ajuste ergonómico y sujeción óptima

Este chaleco se adapta a la forma del cuerpo para ofrecer una sujeción excelente en todo momento. Su diseño específico de tipo top, un corte ceñido y componentes stretch trabajan conjuntamente para minimizar el rebote y la incomodidad.

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Además, cuenta con dos correas elásticas de ajuste que refuerzan la estabilidad del equipo. Esta configuración mecánica garantiza una sujeción óptima incluso a alta intensidad, lo que permite al atleta centrarse en su técnica de carrera sin distracciones.

Sistema de hidratación flexible

Los dos bolsillos delanteros están diseñados específicamente para albergar dos bidones flexibles de 250 ml. Esta disposición permite al usuario llevar los bidones a la boca sin tener que sacarlos del bolsillo, optimizando el tiempo y el movimiento.

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La capacidad de almacenamiento se expande con la posibilidad de añadir un tercer bidón de 500 ml tumbándolo. También se considera viable la adición de bidones de 250 ml adicionales en los grandes bolsillos de la parte delantera del chaleco, adaptándose a las necesidades hídricas del usuario.

Precios y disponibilidad comercial

Este artículo está disponible por 31,99 euros, reflejando un 46 % de descuento sobre su precio anterior de 59,99 euros. Esta oferta representa una reducción significativa de valor para quienes buscan equipamiento de alta gama a un costo accesible.

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