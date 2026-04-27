Chófer de Mazón se niega a responder en la comisión de investigación de la Dana

El conductor de Carlos Mazón durante la Dana del 29 de octubre, Ernesto Serra Morant, ha rechazado responder a las preguntas de los diputados en la comisión de investigación del Congreso, remitiéndose a sus declaraciones previas ante la jueza de Catarroja. Su testimonio contradice las versiones iniciales sobre la hora de llegada de Mazón al CECOPI.

Ernesto Serra Morant , conductor del expresidente valenciano Carlos Mazón durante la devastadora Dana del 29 de octubre de 2024, se negó este lunes a responder a las preguntas formuladas por los diputados de la comisión de investigación del Congreso sobre la catástrofe que lamentablemente cobró la vida de 229 personas.

Con un tono respetuoso pero firme, Serra anunció al inicio de su comparecencia: 'Con todo respeto a sus señorías, quiero anunciarles que no responderé a ninguna de las preguntas que me formulen esta tarde. Ya cumplí con mi obligación en la causa penal en el juzgado de Catarroja ante la jueza, y por lo tanto, me remito a esas declaraciones'.

Esta decisión ha generado controversia y frustración entre los miembros de la comisión, quienes buscaban obtener detalles cruciales sobre los movimientos del expresidente Mazón durante las horas críticas de la emergencia. La información que Serra sí proporcionó fue limitada. Confirmó que recogió a Mazón en el Palau de la Generalitat alrededor de las 20:00 horas para trasladarlo al Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI).

Al ser interrogado por Alberto Ibáñez Mezquita, del grupo Sumar, sobre la hora exacta, Serra respondió: 'Sobre las ocho, pero exacto no lo sé, porque entre que llegas y esperas, es difícil precisar'. Esta declaración contradice las versiones iniciales ofrecidas por el expresidente y su equipo, quienes afirmaron que Mazón llegó al CECOPI a partir de las 19:00 horas.

La evidencia presentada sugiere que el traslado se produjo en realidad a las 20:28 horas, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de la información proporcionada previamente. En su declaración ante la jueza de Catarroja el 20 de febrero, Serra había declarado que no fue movilizado para trasladar a Mazón a l'Eliana (donde se ubicaba el CECOPI) hasta 'después de las 19:00 horas', y que el jefe del Consell no permaneció en el Palau durante toda la tarde.

También afirmó que la salida de la sede presidencial tuvo lugar 'después de las 20:00 horas'. Esta reiteración de la hora del traslado, aunque imprecisa, refuerza la inconsistencia con las declaraciones iniciales. La diputada de Compromís, Àgueda Micó, instó a Serra a colaborar con la comisión, asegurándole que sus respuestas no pondrían en riesgo su empleo.

Sin embargo, el conductor se mantuvo firme en su decisión de no responder, argumentando que ya había respondido a todas las preguntas planteadas por la jueza Nuria Ruiz Torralba. Micó expresó su convicción de que Serra había sido 'presionado' para guardar silencio y le advirtió que su negativa a cooperar perjudicaba tanto su propia imagen como a la ciudadanía valenciana, que tiene derecho a conocer la verdad sobre una catástrofe de tal magnitud.

Serra, por su parte, negó categóricamente haber recibido cualquier tipo de presión, ya sea antes, durante o después de los hechos.

'Jamás he tenido presiones haciendo mis funciones', afirmó con contundencia. La situación ha generado un debate sobre la obligación moral y legal de los funcionarios públicos de colaborar con las investigaciones oficiales, especialmente en casos de gran relevancia social como este.

La negativa de Serra a responder ha sido interpretada por algunos como un intento de proteger a figuras políticas involucradas en la gestión de la emergencia, mientras que otros la ven como una defensa de sus propios intereses y una forma de evitar posibles consecuencias legales. La comisión de investigación continuará su trabajo, buscando otras fuentes de información y analizando la evidencia disponible para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar que tragedias como esta no se repitan y para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas





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