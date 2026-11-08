CGT convoca huelga general en España contra vivienda y salarios

La CGT impulsa una huelga general el 11 de noviembre para exigir soluciones urgentes a la crisis de vivienda y salarios en España, tras el estallido social por el caso Maricarmen.

La Confederación General del Trabajo, conocida por sus siglas CGT, ha lanzado una convocatoria oficial para una huelga general en todo el territorio español. Esta medida tiene como objetivo principal presionar al Gobierno y a los agentes económicos para resolver dos de las problemáticas sociales más apremiantes del país actual: la falta de acceso a la vivienda digna y la estancamiento de los niveles salariales. La organización sindical ha asegurado que confía plenamente en que esta movilización masiva sirva para poner en práctica lo que denominan un verdadero proceso de lucha social.

El dirigente de la CGT, Fadrique, ha enfatizado que la fecha seleccionada debe servir como el punto de partida definitivo para abordar estas crisis estructurales. En declaraciones directas, Fadrique ha afirmado que ese día tiene que ser el inicio de unas movilizaciones que solucionen por fin el problema de la vivienda y el problema de los salarios en este país. Esta postura refleja una frustración acumulada por parte de la base sindical ante la lentitud de las respuestas institucionales a largo plazo.

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Causas del estallido social y contexto

La decisión de convocar este paro no responde a una estrategia improvisada, sino que busca capitalizar un momento de alta tensión social. La pregunta casi debería ser por qué no se hizo antes, considerando que existen motivos suficientes y, más aún en el actual contexto de crisis de la vivienda, para convocar una huelga general. La respuesta inmediata se sitúa en el estallido social provocado por el caso Maricarmen, un incidente que ha puesto en contexto la huelga y que la CGT entiende como el momento perfecto para llevarla adelante, a pesar de que muchos analistas consideren que la convocatoria llega tarde.

Muchas voces han reprochado a los sindicatos convocantes de la huelga ir a remolque de la movilización social espontánea. Sin embargo, la organización sostiene que trabajar la huelga y conseguir su éxito no es nada fácil y no se puede convocar así como cualquier otro acto público. Hay que buscar el momento perfecto y, aunque es verdad que el problema de la vivienda viene afectando desde hace muchísimos años a la clase trabajadora del Estado español, quizás no se han dado las circunstancias anteriormente. La CGT argumenta que la clase trabajadora estaba un poco adormilada, pero ahora sí que se dan las circunstancias favorables para la acción directa.

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Relación con las elecciones y postura política

El calendario político y la convocatoria obrera se solapan de manera crítica, generando debates sobre la prioridad de cada fenómeno. Sobre la huelga y las elecciones hay dos formas de verlo: hay quien puede considerar que la huelga se ha convocado por las elecciones, o se puede ver como que las elecciones se han convocado por la huelga. La CGT asegura que la palabra huelga ya sonaba y había un estallido social antes de que el presidente del Gobierno saliera a decir que convocaba elecciones. De hecho, ellos ya habían anunciado públicamente que íban a tirar para adelante con esa huelga y que iban a hablar con el Sindicato de Inquilinas para buscar una fecha y trabajar en ella, lo que ocurrió antes de que aparecieran las elecciones.

La postura ideológica de la CGT se mantiene firme e independiente frente a cualquier formación política. No es que no nos importe el resultado de las elecciones, pero nosotros dejamos clara nuestra postura en el lema que hemos escogido para la huelga: estamos contra toda clase política. El resultado electoral no va a variar la postura de la CGT respecto a la vivienda ni respecto al tema salarial, que es una de las exigencias de esta huelga, ni tampoco va a variar nuestra respuesta ante cualquier injusticia social. La posible llegada de la extrema derecha al Gobierno es preocupante, sobre todo para la clase trabajadora, pero la respuesta de la organización estará presente si esa tesitura llega a darse.

Impacto económico y demandas concretas

Las exigencias de la CGT se centran en cambios legislativos radicales para proteger a los ciudadanos. La primera demanda es el control absoluto de los precios de alquileres, pero también de las hipotecas. No podemos permitir que siga habiendo alquileres desorbitados en el Estado español. Aunque el gobierno actual haya aumentado el Salario Mínimo Interprofesional, la organización señala que ha subido muchísimo más el coste real de la vida. No se puede solucionar el problema de la vivienda sin solucionar el problema de los salarios de manera conjunta.

La huelga está fijada para el 11 de noviembre, que marcará el primer día de un gran calendario de lucha para solucionar este problema de una vez por todas. Ese día tiene que ser el inicio de unas movilizaciones masivas. La CGT cree que las movilizaciones de ese día van a ser históricas y van a trabajar para que el paro sea absolutamente total y que se paralice por completo el país. Esta estrategia busca demostrar que la huelga es la mayor herramienta que tiene la clase trabajadora para exigir soluciones a sus problemas.

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La solidaridad es el pilar fundamental detrás de esta convocatoria masiva. La organización espera que haya una gran movilización porque al final la vivienda y los salarios afectan a todo el mundo. Si a uno no le afecta directamente, lo más probable es que afecte a su hijo, a su hermano, a un amigo o, en definitiva, a cualquier persona que tenga alrededor. Por tanto, la CGT ha llamado a la unidad social, superando las divisiones políticas para enfrentar la crisis económica y social con una sola voz.