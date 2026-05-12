CESM y AMSE respaldan precariedad laboral de médicos de Sanidad Exterior y piden mejoras.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE) han respaldado las reivindicaciones relacionadas con la precariedad e inseguridad laboral de los médicos de Sanidad Exterior. Después de la crisis del hantavirus, ambas organizaciones piden dotar a todos los centros de Sanidad Exterior de una plantilla adecuada, contar con medios humanos y materiales adecuados para garantizar una asistencia real 24 horas, así como una revisión de la disposición a actuar en cualquier momento y la incorporación al SNS. Además, se reclama una mejora en las condiciones salariales y la formación en prevención de riesgos, entre otros puntos.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos ( CESM ) y la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE) han respaldado la situación precaria e insegura laboral de los médicos de Sanidad Exterior, tras la crisis del hantavirus.

El cuerpo cuenta con médicos, enfermeros y funcionarios encargados de vigilancia sanitaria y vacunación para viajeros internacionales. Ambas organizaciones piden dotar a todos los centros de Sanidad Exterior de una plantilla adecuada, ya que actualmente se encuentra en una situación precaria con apenas 1 o 2 profesionales. También reclaman medios humanos y materiales para garantizar una asistencia real 24 horas, especialmente en los puertos y aeropuertos designados.

Se pide una mejora en las condiciones salariales y la formación en prevención de riesgos, así como una revisión de la disposición a actuar en cualquier momento y la inclusión en el SNS. Además, se reclama una mejora en las condiciones laborales y la eliminación de la doble dependencia actual entre Sanidad y Política Territorial





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