Cese del Fuego de 10 Días Entre Israel y Líbano Entra en Vigor Tras Intensos Combates

Un alto el fuego temporal de 10 días mediado por Donald Trump pone fin a seis semanas de conflicto entre Israel y Líbano. La tregua llega tras una devastadora ofensiva israelí y en medio de complejas negociaciones regionales.

Tras más de seis semanas de intensos enfrentamientos, un cese del fuego de diez días entre Israel y Líbano , anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , entró en vigor este jueves. La ofensiva israelí, iniciada a principios de marzo contra el grupo militante Hezbolá , respaldado por Irán, se desencadenó pocos días después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Los combates han sido devastadores para Líbano , dejando un saldo de más de 2.

000 muertos y 1,2 millones de desplazados, lo que representa aproximadamente una quinta parte de la población del país, según datos de la ONU. Además, Israel ha arrasado vastas extensiones del sur de Líbano para establecer lo que el gobierno de Netanyahu describe como una zona de amortiguamiento. Esta tregua se produce en paralelo a otro cese del fuego en curso, el de la guerra contra Irán, nación que anunció la reapertura del estrecho de Ormuz este viernes. Inicialmente, muchos esperaban que el alto el fuego que entró en vigor el 8 de abril incluyera a Líbano, tal como lo había anunciado el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, quien actuó como mediador. Sin embargo, un día después de este anuncio, en un giro sorpresivo y trágico, aviones israelíes ejecutaron un ataque aéreo relámpago de diez minutos sobre Líbano. Esta ofensiva masiva, según el Ministerio de Salud libanés, resultó en al menos 300 muertos y 1.150 heridos, provocando una condena generalizada a nivel regional y mundial, calificada como los diez minutos más letales en décadas para el Líbano. Irán, por su parte, declaró que el ataque constituía una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego y exigió a Trump que detuviera la agresión israelí. El gobierno israelí, encabezado por Benjamin Netanyahu, argumentó que el alto el fuego con Irán no abarcaba Líbano, y Trump declaró que el conflicto libanés era un asunto aparte. Israel ha reiterado que su objetivo en Líbano es debilitar a Hezbolá, una organización con considerable poder en el país y con la cual ha tenido enfrentamientos recurrentes en las últimas décadas. Para alcanzar lo que Israel denomina sus objetivos militares pendientes, no solo atacó a Hezbolá, sino que también ordenó la ocupación de amplias zonas del sur de Líbano, anunciando la creación de una zona de seguridad protegida de entre 8 y 10 kilómetros de profundidad en territorio libanés. Según el gobierno israelí, esta medida es esencial para proteger a las comunidades israelíes de los ataques de Hezbolá. Con la actual tregua temporal de diez días en Líbano, Netanyahu ha declarado que las tropas israelíes permanecerán en esta zona de seguridad durante la pausa. Hezbolá ha respondido afirmando que mantendrá su disposición a actuar ante cualquier acto de traición por parte de Israel durante la tregua. El anuncio del cese del fuego por parte de Donald Trump generó sorpresa en Israel, ya que apenas un día antes, un portavoz del ejército israelí había indicado que las cinco divisiones desplegadas en el sur de Líbano continuarían su avance. Según Lucy Williamson, corresponsal de la BBC en Israel, el anuncio tomó a Israel desprevenido, incluso dentro del propio gabinete de seguridad. Un prominente medio de comunicación israelí informó que el primer ministro convocó una reunión de urgencia del gabinete de seguridad con apenas cinco minutos de antelación, justo antes del anuncio. Para muchos observadores, esta situación se interpreta como una nueva instancia en la que Netanyahu cede a las presiones del presidente estadounidense para detener los combates, a pesar de que los términos o el momento no sean los más convenientes para Israel. El profesor Scott Lucas, experto en política internacional, señala que Netanyahu no tiene un interés particular en finalizar la guerra en Líbano hasta lograr un resultado que pueda presentar como una victoria. Mientras tanto, el objetivo de Israel respecto a Irán, según Lucas, parece ser el cambio de régimen, pero ante la persistencia del gobierno iraní y la disposición de la administración Trump a negociar, Netanyahu estaría reorientando su atención hacia Líbano y la expansión de la ocupación en el sur del país, continuando con los ataques para lograr sus objetivos. Este complejo escenario subraya la interconexión de los conflictos en la región y las dinámicas de poder que influyen en la toma de decisiones diplomáticas y militares





bbcmundo / 🏆 23. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Líbano Hezbolá Donald Trump Cese Del Fuego

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump facilita conversación directa entre líderes de Israel y Líbano para alto el fuegoEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una conversación directa entre líderes de Israel y Líbano este jueves, mediada por Washington, con el objetivo de lograr un alto el fuego. Este acercamiento se produce tras una ronda de consultas de Irán con China, Pakistán y Japón, y en medio de negociaciones para pausar los ataques israelíes en Líbano. Las delegaciones han acordado reunirse nuevamente, aunque las posturas difieren en cuanto a la exigencia de desarme de Hizbulá y la creación de una zona de seguridad por parte de Israel.

Read more »

Trump anuncia un alto el fuego de diez días entre Israel y el LíbanoDonald Trump anunció que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz.

Read more »

Trump anuncia un alto el fuego entre Israel y Líbano de 10 díasOcho días después de que Estados Unidos e Irán acordasen un alto el fuego, éste se extenderá al Líbano a partir de esta medianoche, poniendo fin al menos durante los...

Read more »

Trump anuncia un alto el fuego de 10 días entre Israel y el LíbanoKLM suspende 160 vuelos en mayo por el alto precio del queroseno La aerolínea neerlandesa KLM ha anunciado que suspenderá 160 vuelos en el mes de may

Read more »

El Ejército del Líbano denuncia violaciones del alto el fuego por parte de IsraelEl Ejército del Líbano denunció ataques israelíes horas después de la entrada en vigor del alto el fuego pactado entre Beirut y Tel Aviv

Read more »

Alto el Fuego de 10 Días Entre Israel y Líbano Entra en VigorUn alto el fuego de 10 días, anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, entró en vigor entre Israel y Líbano. El acuerdo, que cuenta con el elogio de ambos líderes, busca una oportunidad histórica para la paz, aunque Hezbolá fue instado a respetar el cese el fuego. La población libanesa celebra el acuerdo y ambos países invitaron a EE. UU. a facilitar futuras conversaciones.

Read more »