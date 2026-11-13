Cese de jubilación activa mejorada en 2027 agrava crisis médicos familia España

El fin de la jubilación activa mejorada para médicos de familia en diciembre de 2026 provoca alerta por déficit de 4.500 profesionales y espera de 10 días en Sanidad.

El Gobierno de España ha descartado prorrogar la medida de jubilación activa mejorada para médicos de familia, una decisión que entra en vigor el 31 de diciembre de 2026. Esta resolución amenaza con desencadenar una jubilación masiva de profesionales experimentados a partir de 2027. La medida se toma en un contexto previo a las elecciones generales, vinculándose a una evaluación política y presupuestaria del Ejecutivo actual.

Fuentes cercanas al Ministerio de Sanidad confirman que esta decisión no permitirá a los nuevos jubilables acceder a la compatibilización inmediata de sueldo y pensión. Solo quienes ya estaban compatibilizando ambas retribuciones antes del cierre del plazo podrán mantener esa condición hasta cesar en activo. Los profesionales que alcancen la edad de jubilación tras esta fecha deberán optar por la jubilación demorada o el retiro ordinario, opciones menos atractivas financieramente.

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Mecanismo jubilación activa versus demorada

La jubilación activa mejorada permite a los facultativos compatibilizar su salario íntegro con el 75% de la pensión de jubilación de forma inmediata. Esta modalidad fue implantada como una medida excepcional en 2022 con una duración inicial de tres años. Su objetivo original era retener talento senior en un sistema sanitario que sufre presión estructural.

Por el contrario, la jubilación demorada obliga a retrasar el cobro de la pensión mientras se sigue trabajando. Este régimen añade un incremento vitalicio del 4% en la futura prestación por cada año completo cotizado adicional. Aunque ofrece un mayor beneficio a largo plazo, no proporciona el flujo de caja inmediato que muchos médicos veteranos necesitan para afrontar su transición laboral y vital.

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Crisis plantilla y déficit recursos humanos

El sistema de Atención Primaria en España enfrenta actualmente un déficit estructural estimado en 4.500 médicos de familia. Esta carencia de personal se agrava por una grave falta de relevo generacional y la fuga de nuevos especialistas hacia otros sectores. Muchos residentes sanitarios optan por trabajar en hospitales, en el sector privado o emigrar al extranjero buscando mejores condiciones laborales y retributivas.

La evidencia de esta tendencia se refleja en el hecho de que la plantilla de médicos en centros de salud crece a la mitad que la de los hospitales. Desde 2024, la incorporación de nuevos especialistas en primaria ha sido insuficiente para cubrir las bajas. Esta disparidad en el crecimiento de las fuerzas laborales pone en riesgo la sostenibilidad del primer nivel de atención sanitaria para millones de ciudadanos.

Impacto listas espera y salud pública

La saturación del sistema sanitario es visible en los datos del Barómetro Sanitario, que registra una espera media cercana a los diez días para ser atendido por un médico de familia. La jubilación anticipada de personal veterano sin un relevo adecuado exacerbará este problema. Se prevé un aumento significativo en las listas de espera y una menor calidad en la atención recibida por la población.

Aunque existe una proposición no de ley en la comisión de sanidad para prolongar esta jubilación y ampliarla hasta los 72 años, el Ejecutivo mantiene su postura. La eventual continuidad de estas medidas extraordinarias deberá ser valorada por el nuevo Gobierno tras las elecciones generales. Hasta entonces, los centros de salud operan con una escasez de recursos humanos que afecta directamente al bienestar de los ciudadanos.