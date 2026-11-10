César Pérez Gellida en Trama Queens: crimen, Valladolid y el secador que le acompaña

El escritor César Pérez Gellida, ganador del Premio Nadal, habla de sus novelas negras ambientadas en Valladolid en el programa Trama Queens de RTVE Play.

El escritor César Pérez Gellida, ganador del Premio Nadal, fue el invitado de Trama Queens, el programa que conducen Elisabet Benavent y Patricia Fernández. La entrevista despertó la curiosidad de las presentadoras por un detalle llamativo: el autor lleva siempre consigo un secador de pelo allá donde va. El espacio se emite cada miércoles por la tarde en RTVE Play, dentro de EN PLAY.

Pérez Gellida es un hombre de gran corpulencia, de voz grave y calvo. Patricia Fernández lo describió como alguien que ríe en malo, una caracterización que el propio escritor recibió con naturalidad durante la conversación con sus anfitrionas.

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Por qué el secador forma parte de su escritura

El secador de pelo es, según explicó el propio Pérez Gellida, un objeto imprescindible a la hora de sentarse a escribir, casi tanto como el papel o el ordenador. El autor afirmó que el aparato está pensado para él y que lo utiliza cuando alguien le altera, como ocurre con Elisabet Benavent, para que la persona deje de molestarle.

La respuesta, dada entre bromas ante las preguntas de las presentadoras, dejó claro que el secador funciona como un gesto cotidiano dentro de su rutina de trabajo. Las presentadoras no profundizaron más en el origen de esa costumbre, que el escritor presentó como parte de su manera de habitar el proceso creativo.

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Valladolid como escenario de sus novelas sanguinarias

Pérez Gellida ha situado a la ciudad de Valladolid en el epicentro de sus novelas, con referencias a su paisaje urbano y a sus ríos, el Pisuerga y el Esgueva. Aunque sus historias incluyen crímenes violentos, el escritor subrayó que la sangre nunca llega a esos cauces, en una alusión irónica a la ambientación de sus tramas.

Sobre el origen de sus historias, el autor sostuvo que todo lo que encuentra el lector procede de su propia imaginación. Aun así, reconoció que comprende a quienes sienten atracción por el género, y la justificó por el deseo de conocer los límites de cada persona y saber hasta dónde podría llegar.

En ese sentido, Pérez Gellida recordó que alguien que vivía en la misma ciudad que él fue capaz de cometer un hecho de esa naturaleza, lo que, a su juicio, refuerza la idea de que la ficción puede partir de la realidad. Explicó que la literatura permite asomarse al abismo sin salir del sofá de casa.

Límites, lectores y el juego con el misterio

El escritor defendió que el foco de la lectura de novela negra debería estar en una pregunta concreta: si el lector sería capaz de actuar igual en las mismas circunstancias. Según su punto de vista, esa reflexión es más valiosa que simplemente vivir el crimen desde fuera de la página.

Pérez Gellida fijó también sus propios límites como autor. Afirmó que no tiene ningún problema en escribir sobre la muerte de un ser humano dentro de una ficción, aunque no quiere que esa capacidad se confunda con una inclinación personal.

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En su novela Memento Mori, el lector conoce desde el comienzo del libro, a través de la descripción de los personajes, que Augusto Ledesma es un asesino en serie. Cuando se le recrimina que de ese modo podría engañar al lector, el escritor respondió que su intención no es esconder la identidad del criminal, sino construir el suspense sobre otros aspectos de la trama.

Pérez Gellida describió el género como un juego del ratón y el gato entre escritor y lector. Advirtió que es habitual que algunos lectores se adelanten a los acontecimientos, y considera que pensar constantemente en lo que va a suceder impide prestar atención a lo que ocurre en la página.

Trama Queens y su próxima entrega semanal

Trama Queens se emite cada miércoles por la tarde en RTVE Play, dentro de EN PLAY. Cada semana el programa aborda un tema distinto y cuenta con un invitado diferente, con el objetivo de acercar la literatura desde el entretenimiento.

El espacio dedica sus entregas a géneros como la novela victoriana, la romántica, la ciencia ficción o los asesinatos macabros. La participación de Pérez Gellida se enmarca en esa propuesta, junto a otros nombres vinculados a la literatura, la cultura y el entretenimiento que han pasado por el formato.