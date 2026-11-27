César Benítez cumple 69 años y recibe la Medalla de Oro de los 32 Premios Forqué. El productor defiende el cine español y pide cambios en la Ley del Cine.

El veterano productor de cine y televisión César Benítez, de 69 años, será distinguido con la Medalla de Oro de los 32 Premios Forqué en la gala que tendrá lugar el 19 de diciembre. Este reconocimiento, entregado por la asociación de productores Egeda, honra una carrera de cinco décadas que abarca éxitos como 'Planta 4ª', 'Allí Abajo', 'El comisario' y 'Ramón y Cajal'. A pesar de su edad, Benítez mantiene una actividad profesional intensa y no planea detener su ritmo de trabajo.

Desde sus inicios hasta el reconocimiento

César Benítez asumió inicialmente la noticia con incredulidad y un leve ataque del síndrome del impostor, reflexionando sobre los inicios de su trayectoria en un entorno muy distinto al actual. Sus recuerdos infantiles en los estudios Ballesteros, donde observaba la magia del rodaje de 'Rebeldes en Canadá' en 1965, marcaron su decisión temprana de dedicarse a la producción. Se formó en la práctica diaria, ascendiendo desde auxiliar de producción hasta jefe de producción.

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A lo largo de su carrera, ha participado en más de 35 películas y series, afirmando que su educación provino del ensayo y el error. Esta experiencia le permitió trabajar junto a figuras legendarias como Mario Camus, Luis García Berlanga y Pilar Miró. Benítez considera este galardón de Egeda como una validación de su trayectoria, reconociendo que, aunque ha cometido errores, sus compañeros han presenciado sus mejores momentos.

Cine versus televisión y el cambio cultural

El productor explica que inicialmente utilizaba las ganancias de las series de televisión para financiar sus proyectos cinematográficos, su verdadera vocación. Sin embargo, disfrutó de la adrenalina de la televisión en aquella época, donde los procesos de rodaje y montaje eran inmediatos a la emisión. Esta inmediatez generaba una adicción a la audiencia del día siguiente, un fenómeno que ha cambiado significativamente con el tiempo.

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A pesar de sus décadas en la pequeña pantalla, Benítez reafirma que nació para hacer cine y nunca dejó de perseguir esa pasión. Critica la superficialidad generacional actual, señalando que el uso excesivo de teléfonos móviles ha reducido el esfuerzo cognitivo necesario para aprender e indagar. Advierte que una dependencia total de la tecnología podría generar una nueva forma de analfabetismo cultural entre las nuevas generaciones.

Llamado a valorar las subvenciones del cine

En el contexto de las próximas elecciones y la posible actualización de la Ley del Cine, que lleva años estancada, Benítez insta a los nuevos gobiernos a reconocer la importancia estratégica del sector audiovisual. El productor enfatiza que la industria no solo genera riqueza y empleo, sino que actúa como un espejo de la sociedad y la cultura nacional.

Una de sus principales preocupaciones es la percepción negativa sobre las subvenciones públicas al cine. Benítez argumenta que nadie discute el impacto positivo real de estas ayudas, las cuales generan un valor económico y social muy superior al monto invertido. Exige un cambio urgente en la narrativa pública para valorar correctamente la contribución financiera y cultural de estas inversiones estatales.