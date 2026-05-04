Cerveza La Sagra presenta una nueva identidad visual para reforzar su origen y conexión con el público

Cerveza La Sagra lanza un rebranding estratégico que moderniza su logotipo e identidad visual, destacando su origen toledano y su papel como 'Maestros de lo que nos une'. La campaña, centrada en Madrid y Toledo, busca generar conversación y reforzar la conexión emocional con los consumidores.

Cerveza La Sagra presenta una renovada imagen corporativa que redefine su logotipo e identidad visual con el objetivo de proyectar una marca más fuerte, juvenil y reconocible, destacando su valor principal: sus orígenes.

Tras 15 años de historia en Toledo, la cervecera ha decidido actualizar su imagen para alinearla con la esencia de la marca y su comunidad. La nueva identidad visual no solo moderniza la tipografía del logotipo, sino que también incorpora una cruz inspirada en las aspas de los molinos manchegos, reinterpretando este símbolo con un toque contemporáneo y juvenil.

Aunque 'La de Toledo' sigue siendo el eje central de la nueva identidad, la marca complementa su estrategia con el concepto 'Maestros de lo que nos une', destacando su papel en los momentos de reunión y conexión entre amigos, compañeros y familiares. Esta nueva etapa también se refleja en experiencias como el Espacio Bar La Sagra, ubicado en su fábrica, un lugar donde los visitantes pueden conocer la marca desde dentro.

El lanzamiento de la nueva identidad visual se apoya en una campaña creada por Pick&Roll, centrada en Madrid y Toledo, bajo el concepto creativo 'He cambiado de imagen para estar en boca de todos'. La estrategia comienza con un misterio en redes sociales, generando expectación sobre 'alguien que ha cambiado', sin revelar aún la marca. Posteriormente, el creador de contenido Javi Hoyos desvela el secreto, presentando a 'La de Toledo' y conectando el cambio con el origen de la marca.

La campaña culmina con su amplificación en medios, consolidando la nueva imagen y situándola en el centro de la conversación. Además, la marca busca afianzar la manera en que los usuarios la conocen y se dirigen a ella, reforzando su conexión emocional con el público. La nueva identidad visual no solo es un cambio estético, sino también una estrategia para posicionar a Cerveza La Sagra como una marca cercana, auténtica y comprometida con sus raíces.

Este rebranding estratégico refuerza la idea de que la marca no solo es una cerveza, sino una experiencia que une a las personas en momentos memorables. La campaña, que combina misterio, revelación y amplificación, busca generar un impacto duradero en el mercado, destacando la autenticidad y el origen toledano de la marca. La nueva imagen de Cerveza La Sagra no solo es un cambio visual, sino una evolución estratégica para conectar con su público de manera más profunda y significativa





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