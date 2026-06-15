Cerdán borró sus mensajes antes de prisión; Brahim Gali denuncia a Sánchez en exclusiva con ABC

Santos Cerdán eliminó chats 48 horas antes de su ingreso en prisión. Leire Díez guardó capturas. Brahim Gali critica la doble vara de medir de Sánchez. La Selección Española debuta en el Mundial.

El sumario de las cloacas del PSOE apunta directamente a Sánchez, según las últimas revelaciones. Santos Cerdán , exsecretario de Organización del PSOE , eliminó sus mensajes de WhatsApp 48 horas antes de que se publicara el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que condujo a su ingreso en prisión provisional.

Este borrado coincidió con el momento en que se supo que Koldo García tenía en su teléfono grabaciones sobre supuestas mordidas por obras. Los investigadores llegaron a esta conclusión tras analizar los chats entre Cerdán y Leire Díez, y constatar que la exmilitante guardó capturas de pantalla de conversaciones que no estaban en los teléfonos. Leire Díez afirmó que la Fiscalía empezó a hacer cosas después de reunirse con la mano derecha del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El antiguo jefe de la Guardia Civil pidió no investigar los correos entre David Sánchez y su hermano, el presidente del Gobierno. Esta solicitud se enmarca en una trama de presiones y ocultamiento que salpica a altos cargos socialistas. mientras tanto, ABC ha conseguido en exclusiva una entrevista con Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente Polisario.

En la conversación, Gali analizó la difícil situación de su pueblo y denunció la doble vara de medir de Pedro Sánchez en la defensa de los derechos humanos y la legalidad internacional, dependiendo de quiénes sean los implicados. Esta denuncia cobra relevancia en el contexto de las relaciones entre España y Marruecos. En otro orden de noticias, la Selección Española de Fútbol debuta hoy en el Mundial ante Cabo Verde.

Aunque las cartas parecen estar a favor de España, el equipo tiene un historial de estrenos que puede causar cierta intranquilidad. Sin embargo, La Roja lleva una racha de 26 meses sin sufrir una derrota, lo que alienta la confianza de los aficionados. El partido se disputa en un ambiente de expectación, con la esperanza de que el equipo nacional repita éxitos pasados. La actualidad política y deportiva se mezcla en este resumen de los hechos más destacados del día





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