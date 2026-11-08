Centros de datos: la victoria demócrata en EEUU refuerza el freno del Gobierno español

El Real Decreto del Gobierno español para regular los centros de datos gana respaldo tras el giro político en Estados Unidos.

La victoria demócrata en las elecciones locales de Estados Unidos refuerza la corriente contraria a los centros de datos en estados clave como Texas, Georgia y Ohio, según el análisis publicado. El Gobierno español, que ha remitido al Consejo de Estado un proyecto de Real Decreto para limitar y regular la sostenibilidad energética de estas infraestructuras, ve en ese cambio de clima político un respaldo a su posición.

El Ejecutivo advierte de que un despliegue sin control elevaría los costes eléctricos y las emisiones de CO2. Sin embargo, informes de la consultora WoodMac cuestionan las hipótesis y los cálculos que utiliza el Ministerio para sostener esa conclusión.

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Por qué el giro político en EEUU fortalece la posición del Gobierno

Los triunfos de candidaturas que proponen moratorias o restricciones a los centros de datos muestran un cambio político que, según el planteamiento del Gobierno, justifica medidas regulatorias. La ola aumenta la presión sobre reguladores y mercados y sirve de argumento político al Ejecutivo para endurecer requisitos.

En el caso de Texas, una candidata demócrata logró una victoria histórica frente al republicano Greg Abbott. La nueva gobernadora electa ha defendido que no está en contra de estas infraestructuras, sino de la forma en que se están desarrollando y de que sus costes terminen repercutiendo sobre los ciudadanos.

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Su intención es impulsar una moratoria y exigir nuevas garantías antes de autorizar más proyectos. Además, los votantes han respaldado numerosas iniciativas locales para limitar o suspender temporalmente su construcción, un signo de que la oposición ya no se limita a pequeños municipios afectados.

Qué datos maneja la memoria del Gobierno sobre 10 GW

La memoria del proyecto de Real Decreto modeliza escenarios de 1 GW y 10 GW para justificar límites al despliegue. Según sus cálculos, un escenario de 10 GW elevaría un 107% el funcionamiento de los ciclos combinados, un 200% el coste variable total de generación y un 65% las emisiones de CO2.

La misma memoria registra más de 12 GW de permisos de acceso y conexión concedidos en seis años, por lo que una parte de la demanda prevista ya tiene respaldo administrativo. El Gobierno exigirá además que el 80% del consumo energético de los centros de datos sea de generación renovable.

Si no existen obligaciones específicas, esa demanda tendría que cubrirse con generación convencional, principalmente ciclos combinados de gas, en los momentos de menor disponibilidad de energía eólica y solar. Ese mayor uso elevaría tanto las emisiones como los costes, al incorporar el precio del gas natural y de los derechos de emisión de CO2.

Qué críticas recibe el diagnóstico del Ejecutivo

La consultora WoodMac cuestiona las hipótesis de la memoria del Ministerio y sostiene que el escenario de 10 GW no equivale necesariamente a una previsión de demanda. Tampoco considera que ese escenario pruebe por sí solo los incrementos de costes y emisiones atribuidos a los centros de datos.

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Los críticos del diagnóstico señalan, por tanto, que la discusión depende de los supuestos de partida. El debate se centra en cuánta demanda llegará realmente al sistema y en qué condiciones se conectará.

Las grandes tecnológicas, por su parte, buscan alternativas para que los costes de la nueva capacidad eléctrica no recaigan sobre el sistema. Empresas como Google plantean financiar íntegramente su electricidad y asumir las infraestructuras asociadas.

Cómo Google busca asumir sus propios costes energéticos

Google invertirá 17.000 millones de dólares en Wyoming asumiendo el 100% del coste de su electricidad e infraestructura. El proyecto incluye captura de carbono y refrigeración por aire, con suministro propio.

Como parte de ese plan, se contemplan proyectos de 702 MW de pilas de combustible con captura y almacenamiento de carbono. Este modelo busca reducir la presión sobre la red y las emisiones asociadas a la nueva demanda.

Mientras tanto, los mercados financieros ya reaccionan. Los inversores han comenzado a descontar un escenario de mayor presión regulatoria sobre el negocio de la inteligencia artificial y las infraestructuras que la hacen posible.