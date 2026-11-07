Centros de datos de IA definen elecciones en Texas y Michigan

La oposición masiva a centros de datos de inteligencia artificial impulsó victorias demócratas en Texas y Michigan, marcando un punto de inflexión político en EE.UU.

La resistencia ciudadana contra la expansión de centros de datos de inteligencia artificial transformó el panorama electoral en Estados Unidos durante las elecciones intermedias. Esta oposición masiva facilitó victorias históricas para candidatos demócratas, destacando especialmente la triunfo de James Talarico en Texas y el escaño ganado por Will Lawrence en Michigan, evidenciando un cambio profundo en las prioridades de los votantes americanos.

En Texas, los estrategas demócratas quedaron perplejos ante la magnitud de la victoria de James Talarico en los 254 condados del estado. Sin embargo, un área específica sobresalió por su intensidad: el condado de Kaufman, ubicado al sureste de Dallas. Esta región alberga dos mega proyectos de centros de datos que han desatado una fuerte reacción local, llevando a Forney, la ciudad más grande del condado, a trabajar activamente para prohibir nuevas construcciones en sus límites municipales.

Also read Las victorias demócratas en Texas amenazan a Elon Musk con mayor escrutinio regulatorio

La demarcación, tradicionalmente republicana, fue uno de los 55 condados donde el comité independiente Lone Star Rising dirigió su campaña a residentes cercanos a estos proyectos. El grupo envió folletos y anuncios digitales culpando directamente al candidato republicano Ken Paxton de facilitar la construcción, advirtiendo a los votantes que existía un centro de datos propuesto cerca de sus hogares debido a la gestión de Paxton.

Mecanismo de impacto en el voto local

El mecanismo de esta reacción política se hizo evidente cuando Talarico ganó en el condado de Kaufman por un margen mínimo de un punto porcentual. Esta victoria local fue crucial para sumar a su contundente triunfo de 12 puntos en todo el estado, permitiendo a los demócratas conseguir una victoria estatal en Texas por primera vez desde 1994. La proximidad física de las infraestructuras a las viviendas generó una conciencia inmediata sobre los impactos locales.

Advertisement

Caso emblemático fue el de Loretta Thornton, de 66 años, quien observa diariamente un enorme centro de datos de inteligencia artificial detrás de su casa en Scaife Road, Memphis. La instalación, conocida como Colossus 2 y propiedad de SpaceXAI, se encuentra en el barrio de Whitehaven. La reacción local llevó a los líderes de Memphis a rechazar una polémica pausa de 18 meses en el desarrollo de nuevos centros de datos, priorizando la oposición frontal ante la continua expansión.

Posiciones de actores y estrategias políticas

Aproximadamente una cuarta parte de los votantes afirmó que la IA y los centros de datos eran cruciales para su decisión, aunque detrás del coste de la vida y la corrupción. A pesar de esto, cuando se preguntó sobre la construcción en sus comunidades, la oposición fue abrumadora, con una proporción de 3 a 1 en contra. Esta clara demarcación forzó a los candidatos republicanos a lidiar con la firme postura del presidente Donald Trump a favor de la industria.

Incluso Trump pareció reconocer los problemas políticos de la IA en las últimas semanas, proponiendo rebautizarla como superinteligencia durante un mitin con Ken Paxton en San Antonio. La Alianza por un Futuro Mejor emitió un memorando el día siguiente a las elecciones, argumentando que el impacto de la política de Superinteligencia fue innegable y conectada con preocupaciones económicas, instando a los republicanos a corregir el rumbo de cara a 2028.

Consecuencias reales y perspectivas futuras

Will Lawrence, representante electo de Michigan, destacó la rapidez y agresividad con que centró su campaña en la oposición a los centros de datos. Lawrence arrebató un escaño de la Cámara de Representantes que estaba en manos republicanas, demostrando que el rechazo bipartidista surgió desde la base en cada rincón de su distrito. Su discurso en Lansing el 4 de noviembre subrayó este éxito estratégico basado en la defensa local.

Advertisement

Un estratega republicano involucrado señaló que, aunque la economía fue el tema principal, la inteligencia artificial fue la responsable de la inquietud ciudadana. Se prevé que la IA se convierta en uno de los temas más importantes para las elecciones de 2028, requiriendo una nueva estrategia competitiva. La industria enfrenta ahora un desafío sin precedentes para reconectar con la opinión pública y abordar las resistencias locales generadas por estas megaestructuras tecnológicas.