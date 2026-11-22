La Central Lechera Asturiana concluyó la temporada 2026 en Barcelona con más de 31.000 inscritos. Sport Life Ibérica facilita diplomas digitales con tiempos y posiciones oficiales.

La Central Lechera Asturiana de Barcelona ha cerrado oficialmente la temporada 2026 de sus competiciones atléticas. El evento, organizado por Sport Life Ibérica, ha registrado una participación masiva que supera los 31.000 participantes.

Resultados y diplomas digitales

Los organizadores han habilitado una plataforma digital para que todos los corredores accedan a sus datos personales. Para localizar la información, basta con buscar por nombre completo o por el número de dorsal asignado durante la inscripción.

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Una vez identificada la ficha del atleta, el sistema muestra su tiempo oficial y su posición exacta en la clasificación general. También se detalla el ranking específico dentro del grupo de edad correspondiente al competidor.

Esta herramienta permite la descarga gratuita del diploma oficial. El documento digital certifica la participación y acredita los resultados obtenidos en la carrera celebrada en la ciudad condal.

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Gestión de datos por Sport Life Ibérica

El tratamiento de la información personal recae en Sport Life Ibérica S.A.U., con cifrado A-82090952. Su domicilio social está ubicado en la calle Nestares 20 de Madrid, España. Para consultas directas, el teléfono de contacto es el 913470100.

La entidad maneja datos como nombre, apellidos, email y fecha de nacimiento. Estos registros se utilizan para gestionar el acceso de los usuarios a la web y verificar su identidad correctamente.

Además, se procesa la información con fines de prospección de mercado. El objetivo es enviar publicidad sobre productos de telecomunicaciones, finanzas, seguros y ocio a través de medios electrónicos.

Derechos y seguridad de la información

Los participantes pueden retirar su consentimiento en cualquier momento sin coste alguno. La baja surte efecto de forma inmediata al solicitarlo por correo postal o mediante el formulario web disponible.

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Para ejercer el derecho de acceso o supresión de datos, los usuarios deben contactar a través de protecciondatos@slib.es. La empresa ha designado a un Delegado de Protección de Datos para garantizar la seguridad.

Sport Life Ibérica S.A.U. conserva los datos bloqueados durante un plazo máximo de cinco años. Este almacenamiento responde a posibles responsabilidades legales derivadas de la competición.

Próximos pasos para los atletas

Los corredores interesados en reclamar deben dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos. Esta institución tiene su sede en la calle Jorge Juan 6 de Madrid con código postal 28001.

La plataforma sigue activa para que los usuarios descarguen sus certificados. Es fundamental verificar que todos los datos personales registrados sean exactos antes de cerrar el expediente.