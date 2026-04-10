Centinel, la startup de IA para contabilidad, cierra ronda pre-seed de 1,2 millones de euros

La startup hispano-argentina Centinel, que desarrolla soluciones de IA para la contabilidad, cierra una ronda pre-seed de 1,2 millones de euros, con el objetivo de liderar la transformación digital en el sector contable para grandes empresas.

La startup hispano-argentina Centinel ha logrado cerrar con éxito una ronda pre-seed de 1,2 millones de euros, demostrando una notable confianza por parte de diversos inversores. Esta inyección de capital proviene de figuras destacadas como Boost Capital Partners, Lanai VC y Abac Capital, junto con un grupo diverso de business angels provenientes del vibrante ecosistema tecnológico europeo.

La empresa, fundada por un equipo experimentado compuesto por Tomás Clark (ex McKinsey), Alan Donaldson (ex Amazon) y Tomás Piaggio (integrante de la red de Google Developer Experts), está enfocada en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial (IA) de vanguardia, específicamente diseñadas para optimizar la contabilidad de grandes empresas, con una ambición clara de conquistar el mercado global. \Desde su lanzamiento público hace tan solo dos meses, Centinel ya ha logrado captar la atención de clientes significativos en España y Francia. Entre ellos se encuentran empresas unicornio y otras participadas por fondos de capital privado, lo que evidencia la rápida adopción de su tecnología. Además, la empresa extiende su cobertura a las subsidiarias de estas compañías en Estados Unidos y América Latina, ampliando su alcance geográfico y consolidando su presencia en el mercado. Tomás Clark, uno de los fundadores, comenta que el sector de la contabilidad está experimentando un auge significativo en términos de inversión, especialmente en Estados Unidos, con startups como Rillet, Campfire y Maxima atrayendo cientos de millones de dólares. Según Clark, se espera una consolidación similar en Europa en los próximos años, donde Centinel aspira a posicionarse como líder en esta ola de innovación. Centinel ha implementado un modelo operativo que fusiona la inteligencia artificial con la experiencia humana. Este enfoque se basa en la integración de la plataforma con los sistemas críticos de la empresa (ERP, bancos, sistemas de compras), aprendiendo las particularidades de cada equipo contable. La IA automatiza tareas que tradicionalmente consumen una gran cantidad de tiempo en el cierre contable, como la contabilización de facturas, órdenes de compra, provisiones, conciliación bancaria y auditoría contable. El objetivo es que la plataforma ejecute estas tareas de manera eficiente, mientras que el equipo contable se enfoca en la revisión y aprobación de los resultados.\Este modelo de colaboración humano-IA permite una reducción significativa del tiempo dedicado al ciclo contable, con una disminución estimada entre el 80% y el 90% del esfuerzo anterior, según Alan Donaldson. Donaldson destaca que, especialmente en entornos de alto volumen y plazos ajustados, los errores son inevitables. Centinel, gracias a su capa de auditoría continua, asegura que se minimice el riesgo de errores antes del cierre contable. Pablo Morenes, socio de Boost Capital Partners, enfatiza el potencial de la IA en la ejecución precisa de tareas repetitivas en el contexto contable. Morenes señala que Centinel aprovecha esta capacidad para automatizar procesos que consumen mucho tiempo y para permitir que los equipos contables sean más rápidos, analíticos y enfocados en actividades de mayor valor agregado para la empresa





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