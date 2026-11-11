Cendón defiende la política fiscal progresiva y el crecimiento económico sostenible

Javier Alfonso Cendón detalla las medidas fiscales del gobierno, incluyendo impuestos a grandes fortunas y multinacionales, para garantizar pensiones y empleo en España.

Javier Alfonso Cendón, secretario General del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, presenta su partido para las elecciones generales del 29N con un discurso centrado en la unión entre crecimiento económico y avances sociales. El doctor en Ingeniería asegura que las medidas implementadas por el gobierno de coalición han permitido aumentar la prosperidad sin dejar a nadie atrás.

Estrategia Fiscal y Tributación Corporativa

La política fiscal definida por Cendón se basa en tres pilares fundamentales: el impuesto a las grandes fortunas, el gravamen específico a las eléctricas y la garantía de que las grandes multinacionales tributen como mínimo un 15% en territorio español. Estas normas buscan armonizar la carga tributaria y repartir la riqueza de manera justa, asegurando que quienes más poseen contribuyan proporcionalmente más al Estado.

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Cendón critica la coherencia de los gobiernos de derecha y extrema derecha en comunidades autónomas que reducen impuestos locales a costa de servicios públicos mientras exigen mayor financiación estatal. Por el contrario, el enfoque socialista mantiene un estado de bienestar robusto mediante una fiscalidad progresiva que mejora la vida cotidiana de los ciudadanos y sostiene los servicios esenciales.

Impacto en Salarios y Competitividad Empresarial

Para enfrentar el aumento del coste de la vida, el gobierno ha incrementado el salario mínimo un 65%, pasando de 735 euros a 1.221 euros desde su llegada al poder. Esta subida salarial está diseñada para ser sostenible y va acompañada de paquetes específicos para mitigar crisis externas, como la guerra de Irán, cuyo tercer paquete fue aprobado hace un mes para proteger el poder adquisitivo.

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La estrategia también incluye fomentar la competitividad empresarial mediante formación, conectividad digital y legislación favorable. España cuenta con la red de fibra óptica más importante de Europa, alcanzando una conectividad de banda ancha del 96% de la población, incluso en zonas rurales, lo que representa una ventaja inédia en el continente europeo.

Inversiones en Infraestructura y Sostenibilidad

Las inversiones en infraestructuras son otro eje central, destacando la segunda red ferroviaria más grande del mundo después de China. Cendón señala que leyes como Fondo España Crece, Ley Crea y Crece, y la Ley de Startups están diseñadas para potenciar el número de empresas y crear oportunidades laborales de calidad con mejores salarios.

Sobre la sostenibilidad de las pensiones, el experto recuerda que la ley aprobada en 2021 garantiza su revalorización anual con el IPC, independientemente de las opiniones políticas opuestas. Este mecanismo asegura que la carga no sea excesiva sobre los jóvenes mientras se mantiene la calidad del sistema público frente a recortes anteriores que destruyeron puestos de trabajo.