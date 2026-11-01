Celebridades y sus disfraces de Halloween impactantes: Palvin, Hilton y Shayk

Descubre los mejores disfraces de Halloween de celebridades como Barbara Palvin, Paris Hilton e Irina Shayk. Transformaciones espectaculares que colapsaron las redes sociales este 31 de octubre.

Las celebridades han transformado la noche de Halloween en una competencia global de creatividad y estilo, donde las redes sociales se han convertido en el escenario principal para estas metamorfosis radicales. Entre las figuras que lideraron la tendencia y generaron mayor impacto digital se encontraron la supermodelo Barbara Palvin, la empresaria Paris Hilton, la cantante Karol G, la modelo Irina Shayk y la realidad show Kim Kardashian, quienes presentaron atuendos de nivel cinematográfico.

Palvin como Oogie Boogie en Los Ángeles

La modelo húngara Barbara Palvin sorprendió con una interpretación fiel del personaje Oogie Boogie, el antagonista sacudidor de la película La Noche Antes de Navidad, durante la espectacular fiesta que organizó en Los Ángeles junto a su esposo, el actor Dylan Sprouse. Para lograr esta transformación gótica inspirada en el universo de Tim Burton, Palvin utilizó un maquillaje potente en tonos verdes flúor que resaltaba sus rasgos.

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Su vestuario incluía una capucha texturizada y un minivestido asimétrico diseñado para emular las costuras de arpillera del personaje, complementado con botas altas a juego que completaban la silueta del monstruo viviente. Por su parte, Dylan Sprouse ofreció un contraste elegante mediante un traje clásico de raya diplomática en negro, luciendo pulido mientras animaba a su esposa como un verdadero fan de su obra.

Hilton y Karol G en la era azul y gótica

Paris Hilton, fiel a su cita anual con el maximalismo y la extravagancia, deslumbró con una reinterpretación de Rapunzel que incluyó un imponente diseño en tonos lavanda con corpiño de pedrería y mangas de organza vaporosa, aunque el elemento central fue una trenza kilométrica que definía su carácter. Su presentación demostró una dedicación extrema, típica de quien toma la fecha del 31 de octubre con la máxima seriedad.

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Por otro lado, la cantante Karol G presentó una fidelidad de caracterización que dejó boquiabiertos a los expertos en belleza al transformarse en el personaje azul de La Sirenita. Su look incluyó una piel completamente teñida de azul, ojos sobredimensionados mediante maquillaje óptico avanzado y un velo nupcial deshilachado que añadía dramatismo a la escena.

La artista cuidó cada detalle, incluso incluyendo en sus posados referencias al pequeño gusano que acompaña al personaje original, un guiño directo que conecta con la famosa era azul de su trayectoria musical y su identidad artística. Este nivel de detalle artístico reafirmó su posición como una de las figuras más influyentes en la moda y el entretenimiento contemporáneo.

Shayk y Kardashian rompen internet con looks únicos

La modelo rusa Irina Shayk ejecutó un cambio de personalidad de 180 grados, pasando de la imagen angelical a una diablesa sofisticada. Su disfraz minimalista consistía en un vestido de látex rojo que esculpía su figura desde el cuello hasta los tobillos, demostrando que la elegancia no necesita recargar el diseño con elementos excesivos para causar impacto visual.

Shayk complementó su atuendo con zapatos de salón idénticos en color y unos sutiles cuernos integrados discretamente en su peinado, manteniendo un aire oscuro y misterioso. Su cabello oscuro estaba peinado en ondas marcadas con efecto mojado, cerrando un look que fue definido como una ruptura estética impresionante en las redes sociales.

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Kim Kardashian firmó la propuesta más personal y sorprendente de la noche al decidir alejarse de la ficción para replicar la estética de su propia hija, North West. Con una precisión milimétrica, Kardashian adoptó la marcada imagen gótica y urbana adolescente, utilizando una camiseta gráfica negra sobrepuesta a una sudadera de rayas que definía su estilo característico.

La transformación de la empresaria no se limitó únicamente a la ropa, ya que también incorporó accesorios y actitudes que reflejaban fielmente la identidad de su hija adolescente. Esta decisión inesperada generó un amplio debate y admiración, consolidando a Kardashian como una figura clave en la evolución de las tendencias de disfraces de celebridades y su influencia cultural en la noche de brujas.