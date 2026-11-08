Celebraciones de la Almudena en Madrid: Misa, Corona y Folclore el 9 de noviembre

Madrid celebra a su patrona la Almudena el 9 de noviembre con misa presidida por José Cobo, reparto de 5.000 porciones de la Corona de la Almudena y actos culturales en la Plaza Mayor.

La capital de España se prepara para honrar a su patrona con una serie de actos oficiales y populares programados para el 9 de noviembre. La jornada religiosa comienza a las 11:00 horas con una Misa presidida por José Cobo, quien dará inicio a las celebraciones litúrgicas en la catedral. Este evento central está marcado por el lema 'Alcemos juntos la mirada', una referencia directa a la visita que el Papa León XIV realizó a la ciudad durante el pasado mes de junio.

Renovación del Voto y Procesión Tradicional

La Eucaristía contará con la renovación del tradicional Voto de la Villa, un rito solemne que estará a cargo del alcalde de Madrid. Esta ceremonia reafirma el vínculo histórico entre la institución municipal y la patrona de la ciudad. Tras la finalización del acto religioso, la procesión saldrá para recorrer el entorno inmediato de las calles del templo, permitiendo a los fieles y espectadores seguir el cortejo sagrado.

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La Corona de la Almudena en la Plaza Mayor

Para entrar en calor tras los actos religiosos, la tradición manda disfrutar de la Corona de la Almudena, un dulce característico de la festividad. La Plaza Mayor ha sido elegida nuevamente como el escenario principal para esta celebración gastronómica. Allí se instalará una gigantesca Corona de la Almudena de unos 3 metros, que servirá como punto de encuentro para la comunidad.

En colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, el reparto de porciones comenzará a las 12:30 horas frente a la Casa de la Panadería. Más de 5.000 porciones de este dulce se repartirán gratuitamente entre los madrileños y los visitantes que acudan a la Plaza Mayor. La distribución se realizará en diferentes puntos de los soportales de la Plaza Mayor, facilitando el acceso para todos los asistentes.

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Ingredientes y Colaboradores del Dulce

El sabor distintivo de la Corona de la Almudena proviene de ingredientes específicos que la diferencian de otros pasteles tradicionales. Uno de los elementos clave es el Anís de Chinchón, que aporta el toque aromático y el sabor único que define a este postre. La elaboración y distribución del dulce cuenta con la participación de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, asegurando la autenticidad de la receta.

Además del reparto tradicional, se ha habilitado la sala Bóvedas de la Casa de la Panadería como un espacio adicional para la actividad. Este lugar permite organizar eventos complementarios y ofrecer una experiencia más completa a los asistentes que visitan el corazón histórico de la ciudad durante estas fechas tan señaladas para el calendario cultural local.

Manifestaciones Folclóricas y Actos Culturales

Por la tarde, el público podrá disfrutar de manifestaciones de folclore madrileño y castellano. Estos actos culturales estarán a cargo de la Asociación Francisco de Goya y la Asociación de Coros y Danzas Francisco de Goya. También participará la Asociación Cultural Arrabel, aportando diversidad a la programación de la tarde.

La música tradicional se complementará con la actuación del organillero Alfredo Pobo y sus acompañantes, ofreciendo un espectáculo ambientado en la música de calle clásica. En el Auditorio Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, los alumnos de la Cátedra de Canto Alfredo Kraus Fundación Ramón Areces interpretarán piezas de obras clásicas. Estas presentaciones musicales cierran una jornada completa dedicada a la devoción, la gastronomía y el patrimonio cultural de Madrid.