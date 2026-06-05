Cedinsa aumenta su facturación un 3,8% en 2025 pero reduce su beneficio neto un 16,8% por un empeoramiento del resultado financiero

Cedinsa Concessionària, la principal operadora de autovías bajo el modelo de peaje en la sombra en Cataluña, registró en 2025 un aumento del 3,8% en su facturación hasta 59,1 millones de euros. Sin embargo, su beneficio neto atribuido descendió un 16,8% hasta 13,3 millones debido a un resultado financiero negativo que creció un 131%. El resultado de explotación mejoró un 3,7% y la compañía repartió dividendos por 5,2 millones. La empresa, controlada en un 82,9% por el fondo francés Vauban Infraestructure Partners, explota 114 km de autovías y ha enfrentado la reducción de su escala tras la pérdida del Eix Transversal en 2022.

La empresa concesionaria Cedinsa , líder en el modelo de peaje en la sombra en Cataluña , cerró el ejercicio 2025 con una cifra de negocio consolidada de 59,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,8% respecto al año anterior.

Sin embargo, a pesar de este ligero aumento en los ingresos, el beneficio neto atribuido experimentó una notable caída del 16,8%, situándose en 13,3 millones de euros. Esta discrepancia entre la evolución de la facturación y las ganancias se explica principalmente por el deterioro del resultado financiero, que alcanzó los 10,1 millones de euros negativos, un 131% superior al registrado en 2024.

En contraste, el resultado de explotación sí mostró una mejora, creciendo un 3,7% hasta los 28 millones de euros. El holding Cedinsa Concessionària, que agrupa a las concesionarias de los ejes viarios del Llobregat, del Aro y del Ter, repartió en diciembre de 2025 dos dividendos a cuenta de los resultados del ejercicio por un importe total de 5,2 millones de euros.

La estructura accionarial está dominada por el fondo francés de infraestructuras Vauban Infraestructure Partners, vinculado a Natixis, que posee el 82,9% del capital. Recientemente, en marzo de 2025, se produjo un cambio en la presidencia de la compañía con la sustitución de Javier Vizcaíno, que se jubiló, por Ramón Parra, directivo de Vauban y con experiencia previa en constructoras como Acciona y la antigua OHL.

Cedinsa opera bajo el polémico modelo de peaje en la sombra, por el cual percibe ingresos directamente de la Generalitat de Catalunya, sin que exista peaje para el usuario final. Su red de autovías suma un total de 114 kilómetros distribuidos en los tres ejes mencionados. La inversión acumulada en la construcción y mantenimiento de estas infraestructuras asciende a 643 millones de euros.

Un hito significativo en la historia reciente del grupo fue la pérdida en 2022 de la concesión del Eix Transversal, que fue rescatada anticipadamente por el Govern presidido por Pere Aragonès. Esta pérdida redujo drásticamente, aproximadamente a la mitad, tanto los ingresos como los beneficios del grupo, marcando un antes y un después en su configuración empresarial





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