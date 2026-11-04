CEDDD reclama accesibilidad y derechos plenos en su décimo aniversario en Madrid

El CEDDD celebró su décimo aniversario en Madrid el 3 de noviembre con expertos y periodistas para reclamar accesibilidad, inclusión laboral y el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad y dependencia.

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia ( CEDDD) conmemoró su décimo aniversario el 3 de noviembre con una jornada de alto nivel en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid, donde se priorizó la defensa de los derechos fundamentales. Expertos, periodistas y entidades sociales se reunieron para denunciar las barreras persistentes y exigir mecanismos robustos que garanticen la accesibilidad y la participación real de millones de ciudadanos. Albert Campabadal Mas, presidente de la entidad, encabezó un evento que trascendió la celebración institucional para convertirse en un foro de reclamo político y social.

Reclamos de accesibilidad y cumplimiento legal

La reunión, celebrada en la capital española el 3 de noviembre, sirvió como plataforma crítica para analizar la brecha entre la normativa vigente y la realidad cotidiana de las personas con discapacidad. D. Albert Campabadal Mas abrió el debate señalando que, a pesar de los avances legales, millones de personas continúan enfrentando obstáculos sistemáticos que limitan el ejercicio efectivo de sus derechos. Se destacó que la inclusión educativa, el empleo digno y el acceso a la vivienda siguen siendo áreas donde la protección jurídica no se traduce en garantías prácticas.

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Los asistentes coincidieron en que la accesibilidad no debe verse únicamente como un requisito físico, sino como una condición transversal que abarca la tecnología, la comunicación y la participación ciudadana. La entidad subrayó la urgencia de implementar políticas que erradiquen la discriminación estructural, promoviendo un entorno donde la dependencia y la discapacidad no sean excusas para la exclusión social o laboral. Esta postura redefine el enfoque de la gestión pública, pasando de la asistencia a la garantía de derechos plenos.

Nuevos modelos de comunicación e información

Un segmento central de la jornada se dedicó a transformar la narrativa mediática alrededor de la discapacidad, alejándose de los estereotipos de superación heroica o victimismo. Los expertos coincidieron en que la representación actual en los medios a menudo marginaliza a este colectivo, asociándolo únicamente con historias personales extraordinarias en lugar de tratarlo como un sujeto de derechos ordinarios en temas de salud, empleo y vivienda. Se propuso "pasarles el micro" a las personas con discapacidad, permitiendo que hablen de sus vidas, necesidades y aspiraciones desde una perspectiva normalizada.

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La estrategia comunicativa sugerida implica una visibilidad constante y en ambientes cotidianos, demostrando que los temas sociales relacionados con la discapacidad interesan a la ciudadanía cuando se presentan con dignidad y relevancia. Se enfatizó que la invisibilidad de estos problemas es una construcción social que puede y debe ser desmontada mediante una cobertura periodística que evite el sensacionalismo y se centre en la realidad estructural. Esta aproximación busca humanizar la noticia y posicionar la discapacidad como un eje central del debate público contemporáneo.

Impacto en mujeres y cuidados familiares

Se puso especial atención en la desigualdad de género dentro del ámbito de la discapacidad y la dependencia, destacando el papel fundamental que las mujeres desempeñan en el sostenimiento de los cuidados familiares y profesionales. A pesar de esta carga crítica, las mujeres con discapacidad o en situación de dependencia continúan sufriendo mayores tasas de discriminación, menor acceso al empleo estable y barreras significativas para la participación social. La jornada evidenció que el sistema de cuidados actual carga desproporcionadamente con este peso, exacerbando las brechas de oportunidad y bienestar.

Este análisis reveló que la intersección entre género y discapacidad requiere políticas específicas que reconozcan y valoren el trabajo de cuidados, al tiempo que se abordan las raíces de la discriminación dual. Se argumentó que sin un enfoque de género en las estrategias de inclusión, cualquier intento de mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad estará incompleto. La entidad abogó por medidas que redistribuyan las responsabilidades y garanticen la igualdad real en el acceso a recursos y oportunidades para las mujeres vulnerables.

Próximos pasos y cierre institucional

Albert Campabadal clausuró la jornada afirmando que el décimo aniversario del CEDDD no debe interpretarse como una meta cumplida, sino como el inicio de una nueva década decisiva para el sistema de cuidados en España. La entidad se define como una plataforma abierta y transversal que agrupa a entidades, familias, profesionales y personas vinculadas a la discapacidad, enfermedades raras y dependencia. Este rol de representación busca asegurar que las voces de la sociedad civil tengan impacto directo en las decisiones políticas y administrativas que afectan a sus vidas.

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El compromiso derivado de este encuentro implica intensificar la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, en situación de dependencia y personas mayores durante los próximos años. Se estableció que la acción colectiva y la presión organizada son esenciales para transformar el reconocimiento legal en beneficios tangibles para la ciudadanía. La entidad reafirmó su voluntad de seguir siendo un interlocutor clave para garantizar que las políticas públicasrespondan a las necesidades reales y urgentes de una parte significativa de la población española.