El Consejo de Informativos de TVE exige disculpas públicas a la dirección tras las coacciones de Maribel Sánchez Maroto al equipo del Telediario 1.

El Consejo de Informativos de Televisión Española ha condenado con contundencia las presiones ejercidas por la dirección de la cadena pública contra su equipo de edición. El órgano de representación considera que la directora de Contenidos Informativos, Maribel Sánchez Maroto, cometió un abuso de poder verbal al censurar y amenazar a los profesionales del Telediario 1. Esta decisión institucional responde a los incidentes más graves registrados en la redacción, los cuales ocurrieron el día 9 de septiembre durante la emisión de las noticias del mediodía.

Injerencia en la edición del Telediario 1

El núcleo del conflicto se desató cuando la dirección ordenó la retirada inmediata de un párrafo que ya había sido acordado editorialmente. El contenido a eliminar hacía referencia a la entrevista política mantenida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los periodistas Jesús Cintora y Esther Palomera. Dicha entrevista se había desarrollado en un programa producido por una entidad externa, lo que generó un comunicado crítico por parte del Consejo de Informativos.

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Según relata el texto oficial, la intervención de la directora de Contenidos Informativos, Maribel Sánchez Maroto, se produjo por vía telefónica y a través del intercomunicador del estudio A2 mientras la emisión estaba en curso. El Consejo de Informativos detalla que la Directora gritó órdenes y descalificaciones, impidiendo finalmente que la información sobre la entrevista se emitiera en la edición del Telediario 1. Este acto se califica como una injerencia directa en la autonomía editorial y en la libertad de información.

Consecuencias sanitarias y laborales del equipo

Las coacciones tuvieron un impacto negativo inmediato y tangible sobre la salud mental y el bienestar del personal de la cadena pública. Como consecuencia directa de los gritos y la presión ejercida por la jefatura, una editora del Telediario 1 sufrió una crisis de ansiedad que requirió atención médica urgente. Este episodio de riesgo laboral ha sido documentado formalmente como una de las razones principales para la denuncia.

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Ante esta situación de hostilidad verificada, el equipo de edición ha convocado movilizaciones internas para defender sus condiciones de trabajo. El Consejo de Informativos ha organizado una huelga de firmas para recabar apoyo solidario y exigir cambios estructurales en la gestión de los informativos. Estas acciones muestran la profundidad del descontento en la redacción frente a lo que consideran un entorno laboral tóxico impuesto por la alta dirección.

Exigencia de disculpas públicas a la presidencia de RTVE

El órgano de representación ha rechazado las disculpas ofrecidas anteriormente por Maribel Sánchez Maroto, considerándolas insuficientes y oportunistas. Las excusas se presentaron en reuniones a puerta cerrada, mientras que los agravios y las insultaciones se produjeron de manera pública en la redacción. Por esta razón, el Consejo de Informativos exige que la dirección de RTVE, liderada por José Pablo López, autorice y garantice unas disculpas públicas formales.

El texto señala que existe una desconfianza creciente en la plantilla, agravada por episodios previos de malas formas y enfrentamientos relacionados con informes de la Unidad Central Operativa (UCO). El Consejo afirma que no es la primera vez que la Directora de Contenidos utiliza un lenguaje inapropiado con las editoras, por lo que pide medidas concretas para evitar que estas situaciones de abuso se repitan en el futuro y para restaurar la confianza en la cadena.