La campaña de vacunación contra la gripe de los CDC en Estados Unidos ha sido anulada tras la orden de Robert F. Kennedy Jr., dejando un vacío informativo.

La temporada de gripe en Estados Unidos ha comenzado con semanas de anticipación a lo habitual, sorprendiendo a una población que no cuenta con la protección necesaria. Esta situación se agrava por la ausencia total de las campañas de concientización pública que tradicionalmente dirigían los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La falta de recordatorios sobre la importancia de la vacunación anual deja a millones de ciudadanos expuestos a la enfermedad sin las herramientas adecuadas de prevención.

La responsable directa de este cambio de paradigma es la orden emitida personalmente por Robert F. Kennedy Jr. justo un día después de asumir su cargo como secretario de Salud y Servicios Humanos en febrero de 2025. El nuevo jefe del HHS, conocido por su escepticismo histórico hacia los inmunizantes, dispuso la interrupción inmediata de la estrategia de comunicación de los CDC. Esta decisión ha eliminado de la vista del público los mensajes que buscaban mitigar el miedo a las complicaciones graves de la influenza estacional.

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Interrupción abrupta de la campaña De grave a leve

La campaña específica que fue eliminada se titulaba De grave a leve. Su objetivo era educativo y mostraba cómo la inmunización podía reducir significativamente la severidad de las infecciones. Documentos internos, como los correos electrónicos del personal revelados el verano pasado por la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, indican que la publicidad pagada de esta iniciativa solo tenía dos días de vigencia restantes cuando fue retirada del aire.

Desde ese momento crítico, la iniciativa no ha sido reinstaurada ni sustituida por otro programa federal equivalente. Esta discontinuidad rompe con años de práctica establecida en la gestión de la salud pública nacional. La eliminación de estos anuncios representa un punto de inflexión en cómo el gobierno federal aborda la prevención de enfermedades respiratorias estacionales en el país.

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Posiciones de autoridades y el caso de Erica Schwartz

La Dra. Erica Schwartz, directora de los CDC, se ha mantenido al margen de las acciones simbólicas tradicionales. En años anteriores, los altos funcionarios de salud de Estados Unidos se vacunaban ante cámaras para servir de ejemplo. Este año, la Dra. Schwartz no participó en la sesión informativa programada para la vacunación masiva. El Departamento de Salud y Servicios Humanos se negó a confirmar si ella recibió la vacuna, argumentando que no está obligada a revelar su estado personal de salud.

No obstante, durante su audiencia de confirmación ante el Senado, la Dra. Schwartz afirmó que considera las vacunas seguras y eficaces. Recordó a los legisladores que había administrado miles de inmunizaciones a miembros de las Fuerzas Armadas para garantizar su preparación operativa. Su trabajo anterior en la Guardia Costera de Estados Unidos incluyó la redacción de la primera política de protección frente a una pandemia de gripe, una directriz que utilizaba vacunas estacionales como estrategia clave.

Impacto en la ciudadanía y silencia informativo

La falta de una guía federal unificada ha tenido consecuencias tangibles en la vida de los ciudadanos. Stefani Ceballos, una mujer de 58 años y dueña de una panadería en Florida, contrajo gripe a finales de septiembre tras regresar de una reunión escolar en Ohio. La enfermedad la dejó incapacitada durante diez días, una experiencia devastadora para alguien con la enfermedad de Addison y un historial de masas pulmonares.

Ceballos señaló que existe un silencio absoluto en la información disponible para el público general. Ella no sabía que la gripe circulaba con tanta intensidad y, por ende, no se vacunó a tiempo. Su caso refleja la realidad de muchos pacientes que no tienen acceso a las advertencias preventivas que antes ofrecían las agencias gubernamentales de manera sistemática.

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Nuevo rumbo en la comunicación de salud pública

A pesar del cese de las campañas masivas, los CDC mantienen la publicación de informes técnicos semanales bajo el nombre FluView. Estos documentos proporcionan datos sobre la situación epidemiológica actual. Sin embargo, el tono comunicacional ha cambiado drásticamente. La cuenta oficial @CDCflu en la plataforma X, que antes ofrecía actualizaciones frecuentes, ha quedado inactiva y redirige a los usuarios a la cuenta principal @CDCgov.

Las publicaciones recientes del 16 y 20 de noviembre se centran en enfermedades respiratorias generales. Las recomendaciones instaron a consultar a médicos para pruebas y tratamiento oportuno, pero no hicieron mención alguna a la vacunación. Este giro en la estrategia de comunicación ha dejado el vacío informativo que asociaciones médicas y farmacias intentan cubrir por su cuenta.