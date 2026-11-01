CCTV suspende retransmisiones de LaLiga en China por controversia de Mbappé

La televisión estatal china CCTV suspende la emisión de LaLiga tras las declaraciones de Kylian Mbappé. El impacto incluye la retirada de partidos y contenido digital exclusivo.

La televisión estatal china CCTV no retransmitió este sábado ningún partido de LaLiga, marcando una interrupción significativa en la difusión del fútbol español en el país. Esta decisión sigue a la polémica generada por las declaraciones del futbolista Kylian Mbappé, lo que ha obligado a la plataforma digital Migu a ajustar su programación. Según constató EFE, ninguno de los encuentros previstos para el viernes y el sábado se retransmitió en sus canales oficiales ni figuraba en la parrilla de programación. Tampoco se encontraban en el calendario de la cadena los encuentros previstos para la noche y madrugada local del domingo, afectando a la audiencia que solía seguir estos eventos deportivos con regularidad.

Suspensión de emisión de partidos en CCTV

En la aplicación móvil de la cadena CCTV, solo siguen disponibles algunos partidos de jornadas anteriores a la suspensión de las emisiones. El último encuentro disponible en el historial es el Celta-Betis del domingo 25 de octubre, lo que indica una pausa en la actualización del contenido deportivo. Anteriormente, CCTV había retransmitido uno o dos encuentros por jornada, mostrando un interés moderado pero constante en la liga española. Sin embargo, no figura en ella ningún partido que haya disputado el Real Madrid esta temporada ni la 2025/26, según pudo comprobar EFE. Esta ausencia específica del equipo capitalino sugiere que las medidas afectan particularmente a los partidos que involucran a clubes con alta visibilidad internacional y repercusión comercial.

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Impacto digital y retirada de contenido de Migu

Por su parte, la plataforma de streaming Migu, que desde esta temporada es el socio digital exclusivo de LaLiga en China hasta 2029/30, mantuvo su programación de este fin de semana casi íntegra. La única restricción evidente fue la retirada del partido Racing de Santander-Real Madrid que, a falta de jugarse este domingo, no aparece en su programación oficial. Además, usuarios de redes sociales señalaron al inicio de la polémica que la plataforma había retirado vídeos de los goles de Mbappé en el último clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Esta eliminación selectiva de contenido demuestra una estrategia de autocensura para evitar futuras represalias o conflictos con las autoridades chinas.

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Origen de la controversia comercial

Este veto a los partidos de LaLiga española llega después de la polémica generada esta semana por las declaraciones de Mbappé en una entrevista. El futbolista francés afirmó ciertas posiciones que, sin mencionar expresamente a Mao Zedong, cuya imagen aparece en el montaje de respuesta oficial, provocaron la ira de las instituciones. Sus palabras provocaron el martes la ruptura de acuerdos comerciales de varias empresas chinas importantes. La Liga lamentó lo sucedido y su presidente, Javier Tebas, remitió una carta al Grupo de Medios de China (CMG), responsable de CCTV, buscando mitigar el daño.

Respuesta oficial y futuros anuncios

La corporación estatal informó este miércoles de que había recibido a través de LaLiga una carta en la que se sumaba a las disculpas y expresaba su respeto por China. Sin embargo, el mensaje oficial no precisó si considera suficiente la carta ni anunció cuándo restablecerá las emisiones. Esta ambigüedad mantiene a la industria del deporte y del entretenimiento en suspenso, esperando una resolución clara. El Ministerio de Exteriores chino también evitó entonces aclarar el futuro de las medidas contra el futbolista y LaLiga, dejando abierta la posibilidad de que las sanciones se mantengan a largo plazo.