CCOO y UGT rechazan a Feijóo y confirman huelga general del 11N

Los líderes sindicales Unai Sordo y Pepe Álvarez desestiman la petición de Alberto Núñez Feijóo para anular el paro del 11 de noviembre, defendiendo la lucha por salarios y vivienda.

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han confirmado este martes su compromiso firme con la convocatoria de la huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre. Esta decisión se adopta tras el rechazo unánime a la solicitud realizada por Alberto Núñez Feijóo, quien instó a los agentes sociales a retirar las paralizaciones laborales motivadas por las elecciones generales y el accidente ferroviario ocurrido en Urda.

Respuesta sindical a la petición política

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha calificado de insultante el argumento presentado por el líder popular para desconvocar el paro. En una intervención breve durante la Cadena Ser, Sordo invirtió la lógica de Feijóo al pedirle que no gobierne apoyándose en un partido político que pretende reducir los ingresos fiscales del Estado en 64.000 millones de euros. Esta cifra representa aproximadamente un 4% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

Also read CCOO i UGT criden a aturar el país l'11-N per salaris i habitatge dignes

Sordo ha cuestionado directamente cómo dicha reducción presupuestaria podría financiar el refuerzo necesario de las infraestructuras públicas sin arruinar los servicios esenciales. El líder sindical ha destacado especialmente la importancia de mantener la inversión en el sector ferroviario, un tema que cobra urgencia tras el accidente mortal en Toledo donde fallecieron 69 personas. Para Sordo, recortar recursos fiscales en este contexto sería perjudicial para la ciudadanía y los sistemas de sanidad y educación.

Posición de UGT sobre motivos del paro

Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, también ha respondido a las palabras de Feijóo calificando la petición de desconvoque como insultante. Álvarez ha señalado que no se le ha proporcionado ningún argumento de fondo sustancial para justificar la retirada de la huelga. La convocatoria del 11 de noviembre responde a demandas estructurales como la dificultad de acceso a una vivienda digna y la necesidad de subir salarios para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Advertisement

Álvarez ha criticado que esta petición llegue a solo tres semanas de ser llamados a las urnas el 29 de noviembre, sin abordar las causas reales del conflicto social. Ambos secretarios generales han enfatizado que las empresas operan actualmente con márgenes récord, lo que hace imperativo exigir ajustes salariales que salvaguarden el nivel de vida de la población trabajadora frente a la inflación y la crisis habitacional.

Impacto real y próximos pasos

La confirmación de la huelga general implica una movilización masiva que afectará a múltiples sectores económicos y administrativos en toda España. Los sindicatos, junto con el Sindicato de Inquilunas, mantienen el emplazamiento para el miércoles 11 de noviembre, reiterando que las condiciones socioeconómicas actuales no permiten ignorar estas reivindicaciones básicas. La tensión entre el gobierno y los agentes sociales se intensifica mientras el debate sobre la financiación pública continúa abierto.

Las consecuencias inmediatas incluyen la paralización de servicios públicos y transporte, así como el cierre de comercios y oficinas adheridos a la medida. Los líderes sindicales consideran que la estabilidad política no puede priorizarse sobre la justicia social y la sostenibilidad de los servicios estatales. La situación permanece tensa hasta la fecha de las elecciones y la evaluación posterior del impacto económico de las políticas fiscales propuestas.