CCOO confirma huelga de transportistas por jubilación en España

CCOO ratifica la huelga nacional de transportistas por la jubilación anticipada. Fenadismer y CETM la denuncian como injustificada durante la campaña navideña en España.

El sindicato CCOO ha confirmado oficialmente la convocatoria de una huelga nacional en el sector del transporte por carretera en España. Esta medida de presión está centrada en la exigencia de aplicar coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada para los conductores profesionales. La confirmación llega tras meses de alertas sobre los retrasos burocráticos que impiden la entrada en vigor de esta prestación, generando una tensión significativa en el sector logístico nacional.

Detalles del conflicto laboral

CCOO no había confirmado inicialmente la convocatoria, pero ahora se remite a la rueda de prensa que celebrará este lunes, en la que informará detalladamente de las movilizaciones previstas. El sindicato lleva meses denunciando los retrasos en los informes preceptivos necesarios para el proceso. CCOO ha criticado públicamente que, tras la solicitud formal, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha paralizado la emisión de dichos informes de forma injustificada.

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Oposición patronal y Fenadismer

Por su parte, las patronales del sector han rechazado tajantemente la medida. Tanto CETM como Fenadismer consideran la huelga "injustificada y desproporcionada". Fenadismer ha señalado que el paro provocaría un "grave e innecesario" perjuicio tanto a las empresas transportistas como al conjunto de los ciudadanos. Esta situación afecta particularmente a la cadena de suministro en plena campaña navideña, un periodo crítico para el comercio y la distribución de mercancías en todo el país.

Responsabilidad del Ministerio

Las empresas transportistas argumentan que la huelga está dirigida contra ellas, aunque ellas mismas han respaldado e impulsado junto a los sindicatos la solicitud formal para la aplicación de los coeficientes reductores. Fenadismer ha indicado que el bloqueo en la tramitación del expediente responde exclusivamente a la inacción del Ministerio de Seguridad Social. El ministerio dispone de los informes preceptivos necesarios desde el pasado mes de julio, pero no ha dado el paso decisivo para avanzar en el procedimiento de aprobación.

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Contexto histórico de la medida

La petición conjunta de CCOO, UGT, CETM, Confebus y otros actores del sector se realizó formalmente en octubre de 2025. El acuerdo entre patronales y sindicatos en torno a los coeficientes es un requisito imprescindible para que la Administración aborde el procedimiento de aprobación. A través de los llamados coeficientes reductores, cada año cotizado cuenta como un período algo más largo, facilitando el acceso a la pensión antes de alcanzar la edad legal estándar.

Consecuencias y próximos pasos

CCOO ha denunciado de manera reiterada el "desgaste físico y mental que implica conducir profesionalmente durante décadas". El sindicato insiste en que mantener a camioneros en activo hasta edades avanzadas supone un "riesgo innecesario y un perjuicio para la salud pública". La confirmación de la huelga por parte de CCOO y la inacción del Ministerio de Seguridad Social mantienen la situación en un punto muerto que afecta a la productividad y al bienestar de los trabajadores del transporte en España.