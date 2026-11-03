CCN publica guía de 27 requisitos de ciberseguridad para sistemas de inteligencia artificial

El Centro Criptológico Nacional establece estándares rigurosos para evaluar vulnerabilidades en IA, abordando inyecciones maliciosas y protección de datos en productos tecnológicos.

El Centro Criptológico Nacional ha publicado oficialmente una metodología de evaluación de seguridad de productos de inteligencia artificial. Este documento detalla 27 requisitos específicos destinados a garantizar la robustez y protección de los sistemas automatizados frente a amenazas digitales emergentes.

Nuevos Desafíos en la Evaluación de IA

La integración de la inteligencia artificial en diversas herramientas tecnológicas plantea desafíos inéditos en materia de ciberseguridad. A diferencia de los programas informáticos tradicionales, las soluciones de IA pueden presentar vulnerabilidades únicas vinculadas a su capacidad para aprender, interpretar instrucciones complejas, almacenar información sensible o ejecutar acciones autónomas. Los métodos de evaluación habituales resultan insuficientes para detectar todos los riesgos asociados a esta tecnología avanzada.

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La Metodología ESP-IA en Detalle

Para responder a esta necesidad, el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, ha elaborado la Metodología de Evaluación de Seguridad de Productos Inteligencia Artificial. Este marco de trabajo describe quiénes participan en el proceso, qué información debe aportarse y cuáles son las distintas fases de la evaluación. Además, establece principios básicos que deben considerarse durante el desarrollo y la evaluación de estos productos para minimizar riesgos.

Protección Contra Inyecciones y Manipulación

La guía exige que los sistemas detecten y resistan intentos de manipular las entradas de la inteligencia artificial. Se especifica la necesidad de protegerse frente a la inyección directa de instrucciones maliciosas desde usuarios o fuentes no fiables. Asimismo, debe evitarse que la IA trate como órdenes válidas contenidos procedentes de fuentes externas no confiables o intentos de extraer el modelo mediante inferencias no autorizadas sobre los datos de entrenamiento.

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Control de Acceso y Privacidad de Datos

La seguridad de la información accesible a la inteligencia artificial es fundamental. El producto deberá impedir el acceso no autorizado a información protegida entre usuarios, sesiones, roles o organizaciones. También debe controlar la transmisión de información a sistemas externos no autorizados, evitando que herramientas o sistemas accesibles sean utilizados para filtrar datos sensibles a destinos no permitidos por la arquitectura definida.

Límites Operativos y Supervisión Humana

Se exige supervisión humana antes de que la inteligencia artificial lleve a cabo acciones críticas o que no puedan revertirse. El producto deberá limitar el uso de herramientas, plugins o APIs externos a las operaciones permitidas y a los límites de actuación definidos. Esto incluye controlar acciones con privilegios delegados para ejecutar acciones que excedan las autorizaciones aplicables al actor que origina la interacción, asegurando así la trazabilidad y seguridad de los sistemas automatizados.