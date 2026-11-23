Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la Duquesa de Alba, comparte detalles sobre su infancia difícil, las palizas recibidas y sus once años de terapia en el programa de TVE.

Cayetano Martínez de Irujo, de 63 años, ha roto el silencio sobre los episodios más dolorosos de su infancia durante su participación en el programa 'La cena de los idiotas'. El hijo de la Duquesa de Alba compartió abiertamente con los espectadores las dificultades emocionales que enfrentó durante sus primeros años de vida, destacando la severidad de los tratamientos que requirió para superar dichos traumas.

Confesión de abusos y tratamiento psicológico

El aristócrata español reconoció haber sufrido palizas físicas durante su niñez, un evento que describe como un trauma profundo que aún le cuesta procesar sin llorar. Martínez de Irujo indicó que ha dedicado los últimos 11 años a someterse a terapias brutales y muy fuertes, trabajando con psiquiatras y psicólogos para abordar las secuelas del abandono y la soledad que sintió.

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El protagonista del programa señaló que su dificultad para hablar de estos sucesos persiste, enfatizando que el impacto emocional de esos eventos es un peso que ha tardado más de una década en comenzar a aligerar. La honestidad con la que expuso su situación generó un clima de empatía y reflexión sobre el bienestar infantil en entornos de alta presión social.

Relación familiar y muerte del padre

Además de los abusos físicos, Cayetano Martínez de Irujo relató la frialdad con la que recibió la noticia del fallecimiento de su padre. Su hermano, Alfonso Martínez de Irujo, le comunicó la muerte de manera abrupta y sin ofrecer ningún consuelo emocional, como un abrazo, lo que reforzó la sensación de aislamiento que el aristócrata ya experimentaba.

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Esta dinámica familiar continuó hasta la muerte de su madre, ocurrida cuando Cayetano tenía 50 años. En esa ocasión, nuevamente no le permitieron despedirse de su progenitora, lo que marcó un punto de inflexión en su vida y una de las principales razones por las que decidió buscar ayuda profesional especializada para tratar su salud mental.

Entorno palaciego y comparaciones reales

Martínez de Irujo reflexionó sobre cómo percibía su entorno familiar durante la infancia, describiendo que vivían en un palacio rodeados de "nanis". Lejos de sentirse privilegiado, el aristócrata contaba a sus cuidadores que se preguntaba si eran una familia real, ya que consideraban que su situación era la más similar a la de la Familia Real, pero sin contar con los mismos privilegios ni apoyo emocional.

Esta percepción de diferenciación y exclusión lo llevaba a cuestionarse constantemente por qué no podía ser como los demás, una pregunta que resonaba en su mente mientras sufría maltratos. La mezcla de lujo material y vacío emocional definió su juventud, llevándolo a una búsqueda de comprensión y sanación que se extendió durante más de una década.

Contexto del programa y otros invitados

La entrevista tuvo lugar en 'La cena de los idiotas', conducido por Gonzalo Miró, donde Begoña Villacís y Carmen Tomás acompañaron a los invitados en una conversación sobre patrimonio y orígenes. Este espacio televisivo ha servido como plataforma para que diversas figuras públicas compartan aspectos íntimos de sus vidas, permitiendo un análisis más detallado de sus experiencias personales y públicas.