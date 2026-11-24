La candidata del PP en Madrid Califica de indecente apoyar al PSOE y pide una revolución de decencia para reconstruir España tras el 29-N.

Cayetana Álvarez de Toledo, número dos de Alberto Núñez Feijóo por Madrid, ha calificado explícitamente de "acto de indecencia" apoyar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las próximas elecciones generales. La diputada defiende que este voto constituiría un aval directo a la corrupción y a la degradación institucional que, según su análisis, caracterizan al gobierno actual.

En una entrevista concedida en su despacho del edificio de ampliación del Congreso de los Diputados, ubicado en el número 40 de la Carrera de San Jerónimo, la política nació en Madrid en 1974 ha detallado su estrategia para evitar la polarización. Insiste en que el Partido Popular debe impulsar una "revolución de la decencia" mediante un voto masivo que permita la reconstrucción nacional.

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Acusaciones sobre la amnistía y el poder

Álvarez de Toledo señala que la amnistía representa la transacción más grave de la legislatura vigente. Acusa a Pedro Sánchez de debilitar intencionadamente a España con el objetivo exclusivo de mantenerse en el poder gracias al apoyo de sus socios parlamentarios.

La candidata describe la estrategia del ejecutivo actual como un recurso populista para gobernar mediante el odio y la división. Sostiene que Sánchez, incapaz de gobernar por adhesión, utiliza la polarización como mecanismo de supervivencia política para perpetuarse en el poder absoluto.

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Crítica a la izquierda intelectual

La política ha criticado duramente lo que considera la arrasada densidad intelectual de la izquierda española actual. Atribuye al PSOE una falta de razonamiento racional, comparando el discurso actual con apelaciones visceralmente emocionales en lugar de argumentos lógicos.

Señala que figuras como Yolanda Díaz y Óscar Puente utilizan estrategias de comunicación que no respetan la inteligencia del votante. Contrasta esta situación con la supuesta superioridad intelectual que la izquierda presumía en el pasado al citar autores como Sartre o Camus.

Posiciones en seguridad y vivienda

En materia de políticas concretas, la candidata apuesta por medidas contundentes en seguridad, vivienda y fronteras. Propone la devolución inmediata de todos los inmigrantes ilegales residentes en Ceuta como parte fundamental de su plan de control fronterizo.

Además, ha manifestado su disposición para el despliegue del Ejército en territorios como Ceuta si fuera necesario para garantizar la seguridad y el orden público. Esta posición se enmarca en su desafío dialéctico hacia la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien reta a un debate monográfico sobre la situación en la plaza.