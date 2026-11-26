La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, suscitó polémica al vincular a Jéssica Rodríguez con el Gobierno en el 25N, desviando el foco de la lucha contra la violencia machista en la campaña electoral.

La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo protagonizó un incidente significativo durante la jornada del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al grabar un vídeo de campaña frente al edificio de la Plaza de España en Madrid. En su intervención, Álvarez de Toledo realizó una acusación directa contra el Gobierno de España al afirmar que le habían proporcionado una vivienda a Jéssica Rodríguez, la expareja del exvicepresidente Salvador Íñiguez Ábalos, utilizando un lenguaje explícito que refirió a Rodríguez como una prostituta. Esta afirmación generó una inmediata y masiva reacción de condena por parte de la sociedad civil, los partidos políticos y los medios de comunicación, quienes señalaron el uso indebido de la efeméride para fines partisanos. La acusación carecía de sustento judicial, ya que Rodríguez había negado públicamente en sede judicial su dedicación a la prostitución, lo que convirtió el evento en un foco de tensión política que desvió la atención de los debates centrales sobre la violencia de género.

Contexto Electoral y Prioridades Económicas

Declaraciones Provocadoras y Reacciones Feministas

El incidente de Cayetana Álvarez de Toledo no ocurrió en un vacío político, sino en el contexto de una campaña electoral donde las prioridades del electorado habían cambiado drásticamente respecto a años anteriores. Un estudio cualitativo interno del partido progresista, del cual se tuvo acceso a la información, reveló que, antes del inicio oficial de la contienda, las preocupaciones del electorado de izquierdas sobre cuestiones de género se situaban muy por debajo de los niveles registrados en periodos anteriores. En su lugar, las problemáticas estrictamente económicas, como el incremento del precio de los alquileres, el coste de la cesta de la compra y los precios de la energía, se habían posicionado como las principales prioridades para los votantes de este segmento. Esta realidad socioeconómica explicaba, en gran medida, por qué el feminismo no había ocupado un lugar protagónico en el debate público general durante la mayor parte de la campaña, a menos que se produjeran provocaciones específicas por parte de los candidatos.Aunque el feminismo no fue el eje central de la campaña hasta el final, ciertos desaciertos de comunicadores y candidatos movilizaron a las colectivas feministas en momentos clave del calendario electoral. Un punto de inflexión ocurrió el 23 de octubre, durante una entrevista en la Cadena SER, cuando el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció que, en caso de llegar al Gobierno, suprimiría el Ministerio de Igualdad y distribuiría sus competencias entre otros ministerios. Además, Feijóo expresó su opinión personal sobre la autonomía reproductiva, afirmando que cree, con honradez, que es correcto que una niña de 16 años comparta con sus padres una decisión vital, trascendente e irreversible como es la interrupción del embarazo. Estas declaraciones, junto con otras controversias previas, obligaron a las activistas a tomar la palabra de manera defensiva. Otro momento de alta tensión fue la declaración publicada el 13 de noviembre por la número dos de la lista del PP al Congreso por Madrid, que cuestionó el valor que se le da a la vida de las mujeres en referencia a las 44 mujeres asesinadas en lo que iba de año. El candidato del PP tuvo que reprochar públicamente estas palabras al día siguiente durante un acto de campaña en Canarias, distanciándose del comentario que generó indignación generalizada.

En plena campaña electoral, la efeméride del 25 de noviembre marcó la culminación de estas tensiones, con manifestaciones que recorrieron las principales arterias de numerosas ciudades del país. Los partidos políticos intentaron, en distintos grados, posicionar a la mujer en el centro de su actividad de campaña, aunque estas acciones fueron calificadas de desafortunadas por diversos sectores. La intervención de Cayetana Álvarez de Toledo fue la más polémica, ya que no solo utilizó el día para atacar al Gobierno, sino que lo hizo a través de un lenguaje ofensivo que atacaba la dignidad de una mujer concreta. Las críticas llovieron sobre la diputada popular por el uso partidista de la jornada internacional y por las acusaciones de ejercer la prostitución a una mujer que las había negado legalmente. Este episodio ilustró la profunda división existente en la interpretación de la lucha contra la violencia machista y los límites de la libertad de expresión en contextos de conmemoración histórica y derechos humanos.

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Posiciones Oficiales de los Principales Partidos

Mientras el incidente de la Plaza de España dominaba las portadas, los líderes de los partidos presentaron sus propias propuestas y posturas oficiales frente a la violencia de género. Por parte del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo prometió para el miércoles una auditoría exhaustiva de las pulseras electrónicas de protección contra el maltrato, buscando mejorar la eficacia de las medidas de control. Asimismo, Cuca Gamarra, portavoz del grupo parlamentario popular, defendió la búsqueda de fórmulas para impulsar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aunque señaló la necesidad de contar con el apoyo de Vox para lograr acuerdos amplios. En contraste, Vox volvió a imponer su línea de negacionismo sobre la naturaleza específica de la violencia machista. Arantxa Cabello, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, negó de plano la existencia de la violencia de género en sus declaraciones públicas. Sin embargo, José Antonio Fúster, portavoz nacional de la formación ultraderechista, intentó matizar este discurso, defendiendo la necesidad de ampliar el enfoque para incluir otras formas de violencia, aunque sin abandonar su postura crítica sobre la conceptualización actual del problema.

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En el espectro del gobierno, el PSOE llevó su propio cortejo y pancarta en la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, una plataforma que se opone al reconocimiento de la identidad de género de las mujeres trans, diferenciándose así de otras organizaciones. En el centro de la pancarta del partido se encontraba la esposa del presidente del Gobierno, Isabel Gómez, quien, aunque no realizó declaraciones a la prensa, mostró su apoyo activo coreando canciones como "se nota, se siente, las mujeres están presentes" y "un bote, dos botes, machista el que no bote". Por otro lado, Yolanda Díaz, líder de Sumar, animó desde el centro de Madrid a las mujeres a votar, enmarcando su campaña en la defensa de los derechos sociales y laborales. En el frente de la izquierda abertzale y republicana, las candidatas del Frente Amplio y de Podemos participaron en la movilización convocada por la Comisión 8M, una plataforma mayoritaria en la capital que es transinclusiva, a diferencia de la del PSOE. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, envió "la solidaridad y el afecto" para la mujer asesinada ese mismo 25 de noviembre, reforzando el mensaje de unidad entre las fuerzas progresistas.

Impacto y Consecuencias en la Campaña

El incidente de Cayetana Álvarez de Toledo tuvo un impacto duradero en la narrativa de la campaña, evidenciando la fractura entre las distintas visiones sobre la violencia de género. Mientras que algunas voces señalaban que la única cifra con la que se conforman las organizaciones feministas es la de cero mujeres asesinadas, criticaban al PP y a Vox por hacer gala de su negacionismo y por dejar de tratar la violencia machista como una prioridad en la campaña electoral. En un esfuerzo por presentar soluciones concretas, Irene Montero, candidata del partido morado, aseguró que es el momento de destinar una inversión de mil millones de euros al Estado contra las violencias machistas. Esta propuesta buscaba garantizar a todas las mujeres que intentan salir de una situación de violencia una vivienda de emergencia o una prestación similar al salario mínimo interprofesional durante seis meses. La candidata añadió que cree firmemente en la necesidad de abordar la raíz estructural del problema, diferenciándose claramente de las posturas que minimizan la gravedad de la situación. En este contexto electoral polarizado, el vídeo grabado frente a la Plaza de España se convirtió en un símbolo de las tensiones no resueltas entre la conmemoración, la política partidista y la defensa de los derechos de las mujeres, dejando una herida abierta en el debate público que trasciende los resultados de las urnas.