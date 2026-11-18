La número dos del PP por Madrid denuncia que el líder de Vox adopta discurso nacionalista y acusa a Pedro Sánchez de legitimar la violencia política en España.

Cayetana Álvarez de Toledo, número dos de la lista del Partido Popular en Madrid para las elecciones del 29 de noviembre, ha lanzado una crítica contundente contra el líder de Vox, Santiago Abascal, durante un acto informativo en Madrid. La dirigente popular ha asegurado que el político ultra ha adoptado un discurso nacionalista catalán para disputar votos, lo que considera un error grave y una desviación de la identidad propia de su formación. Esta declaración se produce en un contexto previo a los comicios, donde la estrategia política delPP y su posible coalición con Vox están en el centro del debate electoral.

Críticas al discurso de Santiago Abascal y Vox

Álvarez de Toledo ha señalado que Abascal está comprando "parte del discurso nacionalista catalán", una táctica que considera extraña y sorprendente para su partido. La política, que tiene nacionalidad española, francesa y argentina, ha calificado este giro en el mensaje de Vox como "asombroso" e incluso más extraño que la cancelación de última hora de su entrevista con Jordi Wild. Ha dejado claro que no comparte la visión de una identidad colectiva compacta en Cataluña, atribuyendo esta tesis a los nacionalistas como un error gravísimo que Vox ha asumido por electoralismo.

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Sánchez y la presunta legitimación de la violencia

La dirigente popular también ha dirigido sus críticas contra el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, a quien acusa de haber "legitimado la violencia política en España". Álvarez de Toledo ha afirmado que Sánchez ha blanqueado a Bildu, un partido que, según su interpretación, justifica el "tiro en la nuca" y no condena inequívocamente la violencia. Además, ha vinculado a Sánchez con la excarcelación de terroristas con delitos de sangre y con la amnistía del golpe de Estado en Cataluña, diferenciando esta figura del indulto y señalando que la amnistía borra el delito.

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Datos históricos sobre violencia política

Para sustentar su argumento sobre la asimetría de la violencia, Álvarez de Toledo ha presentado cifras históricas que situarían el asesinato político en manos de la extrema derecha y la izquierda. Ha declarado que, desde 1978, han habido 49 muertes previas atribuidas a fuerzas de extrema derecha, con el último caso registrado en 1980. Esta afirmación busca reforzar su tesis de que la izquierda y el nacionalismo mantienen una relación íntima con la violencia política, sugiriendo que existen diferencias en la percepción y el manejo de la agresión en el ámbito público.

Pactos y gobernanza tras las elecciones del 29N

A pesar de las diferencias de lenguaje y estrategia, la número dos del Partido Popular ha dado por hecho que el PP tendrá que pactar con Vox para gobernar después del 29 de noviembre. Ha defendido la necesidad de establecer acuerdos en el Senado para evitar que las maniobras de la izquierda prosperen, reafirmando su compromiso con la prioridad nacional con la frase "España siempre por delante". Esta postura indica que, aunque haya tensiones retóricas, la alianza política parece inevitable para alcanzar la mayoría necesaria en las instituciones clave tras los resultados electorales.