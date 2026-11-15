Causas psicológicas de la impuntualidad crónica según experto Javier Romero

El psicólogo Javier Romero explica que la impuntualidad no es solo falta de organización. Conoce cómo el TDAH y la ceguera del tiempo afectan tu puntualidad.

Muchas personas salen de casa con suficiente antelación para llegar a sus citas con tiempo e incluso algunos minutos de anticipación, mientras que existen otros grupos que miran el reloj, calculan mentalmente que aún pueden realizar una tarea adicional y terminan llegando tarde por sorpresa. Esta dicotomía genera una pregunta frecuente sobre por qué algunos individuos llegan tarde a todas partes y si esto se debe exclusivamente a ser una persona despistada o con problemas de organización. La respuesta profesional indica que detrás de la impuntualidad crónica pueden existir factores complejos relacionados con la atención, la percepción del tiempo, la capacidad de organización o ciertas circunstancias psicológicas específicas.

Factores psicológicos detrás de la ceguera del tiempo

Javier Romero, psicólogo especializado en estas dinámicas, señala que comprender las causas de la impuntualidad crónica es fundamental para mejorar el cumplimiento de los horarios. En personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), es posible que sea necesario esforzarse más para llegar a tiempo, ya que ciertos rasgos asociados a este trastorno interfieren directamente con la puntualidad. La desorganización, la falta de atención y las dificultades con la percepción del tiempo, también conocida como ceguera del tiempo, pueden conspirar para hacer que una persona llegue tarde a sus compromisos.

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Este fenómeno se manifiesta cuando una persona cree tener margen suficiente para ducharse, vestirse, desayunar o responder un mensaje, solo para descubrir posteriormente que esos minutos se han convertido en mucho más tiempo del previsto. No se trata simplemente de una mala gestión del reloj, sino de una distorsión real en cómo el cerebro procesa la duración de las actividades. Esta desconexión entre la percepción subjetiva del tiempo y la realidad objetiva es un mecanismo central en las dificultades de puntualidad vinculadas a condiciones neuropsicológicas.

El impacto de las funciones ejecutivas en la rutina diaria

Las dificultades para encontrar objetos esenciales como las llaves, el teléfono, la cartera o cualquier otro elemento necesario antes de salir puede retrasar considerablemente la hora de salida. Estas situaciones están frecuentemente relacionadas con problemas en las funciones ejecutivas, es decir, las habilidades cognitivas que permiten organizar y dirigir el comportamiento hacia un objetivo concreto. A esto se suman las dificultades de memoria de trabajo, que complican la planificación de acciones y la organización secuencial de las actividades diarias.

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La impulsividad también juega un papel importante en estos retrasos, ya que puede generar decisiones inesperadas justo cuando la persona debería estar saliendo de casa. Por ejemplo, durante el proceso de preparación para una cita, un impulso repentino puede alterar los planes iniciales y causar un retraso significativo. Para mitigar estos efectos, se recomienda dejar las llaves, el teléfono, la cartera y los zapatos siempre en el mismo lugar, una estrategia simple que evita perder minutos valiosos buscándolos en el último momento.

Estrategias profesionales para mejorar la puntualidad

Cuando la impuntualidad empieza a interferir negativamente en el trabajo, las relaciones personales o las actividades cotidianas, resulta útil analizar detalladamente qué está provocando esos retrasos. Buscar estrategias específicas y adaptadas a las necesidades individuales puede marcar la diferencia entre el caos matutino y una rutina organizada. Si existe la sospecha de que puede haber un problema de atención, organización o percepción del tiempo, consultar con un profesional de la psicología también puede ayudar a comprender qué está ocurriendo y cómo abordarlo eficazmente.

Melissa González, periodista colaboradora en 20minutos desde 2026, ha documentado estos aspectos en la sección de salud, especializada en temas sobre psicología, fitness, nutrición y familia. Su análisis resalta la importancia de tratar la impuntualidad no como un defecto moral, sino como una señal que puede requerir atención profesional y ajustes conductuales para mejorar la calidad de vida y el funcionamiento social de las personas afectadas.