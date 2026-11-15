Catherine Lacey publica 'El libro de Moebius' sobre su ruptura tóxica

Catherine Lacey revela en su nuevo libro la historia de su relación con el 'Razón' y cómo la rabia se convirtió en motor creativo para superar la ruptura.

La escritora estadounidense Catherine Lacey ha publicado 'El libro de Moebius', una obra híbrida que narra su dolorosa separación de una relación que calificó como tóxica. La narración se centra en su expareja, a quien Lacey decidió llamar 'La Razón' porque su nombre real se había vuelto imposible de pronunciar por la contaminación emocional que provocaba.

Objeto físico con dos caras literarias

El libro se presenta físicamente como un objeto inusual que carece de contracubierta y posee dos portadas distintas. Por un lado, se encuentra una novela breve; al girar el ejemplar, el lector accede a unas memorias. Los agradecimientos ocupan el centro exacto donde convergen estas dos mitades. Lacey sostiene que ambas caras conforman una única entidad narrativa inseparable.

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Esta estructura refleja la dualidad de la experiencia vivida. La autora explica que mientras que antes sus personajes enfrentaban crisis de fe y creencias impuestas, en esta ocasión la necesidad de huir fue real. A los 36 años, dejó la casa que compartía y se vio obligada a vivir en casas de amigos, algo que contradecía su educación en la autosuficiencia.

La creación del apodo y la crisis física

Catherine Lacey creció en el cristianismo evangélico del Sur de Estados Unidos, específicamente en Mississippi. Esta formación la instruyó para no pedir ayuda ni ser vulnerable. Sin embargo, tras la ruptura, sufrió una crisis física severa que incluía la pérdida total del apetito y llantos incontrolables. Su cuerpo reaccionó ante la pérdida emocional de la misma manera que lo hizo cuando perdió su fe religiosa en la adolescencia.

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El apodo 'La Razón' surgió en el cuarto de invitados de su propia residencia. Lacey sentía que la imagen que tenía de su pareja estaba muy lejos de la realidad. Este distanciamiento cognitivo la llevó a escribir el nombre de su exnovio en mayúsculas, pero finalmente optó por la abstracción para protegerse de la memoria asociada a esa persona.

Reacciones y la conexión con el arte

Tras el lanzamiento, una mujer que convivió con 'La Razón' años después de Lacey contactó con la escritora. Esta persona encontró en la metáfora de la cinta de Moebius una descripción precisa de la sensación de confusión moral y espacial que provoca una relación abusiva. Para Lacey, este feedback confirmó que su obra capturaba la esencia de un vínculo que era a la vez amoroso y destructivo.

La autora admite que no se considera una víctima pura, reconociendo que consentió ciertos aspectos del maltrato. Su objetivo no era la sentencia, sino la comprensión de cómo el amor puede coexistir con el daño. Esta obra se posiciona como un testimonio crudo sobre la dificultad de reconocer el propio poder en medio de dinámicas de control emocional.

La rabia como motor creativo necesario

Catherine Lacey aborda la crítica social hacia la expresión de emociones femeninas, señalando que la rabia se considera erróneamente una emoción masculina. Reconoce que algunos libros nacen de la ira y que esto es completamente válido. Su proceso creativo implicó guardar el manuscrito original durante ocho meses para condensar la narrativa y añadir la ficción, alejándose de la furia inicial para buscar una verdad más profunda.