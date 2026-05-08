Catastrófica derrota del Partido Laborista en las elecciones municipales y regionales

El Partido Laborista sufre una grave derrota en las elecciones municipales parciales en Inglaterra y regionales en Escocia y Gales, mientras que las fuerzas nacionalistas se imponen en ambos territorios. Las independentistas de Plaid Cymru ganan una victoria sin precedentes, mientras que los laboristas pierden 35 asientos y su líder dimite por asumir la responsabilidad de la derrota. Reform UK, liderado por Nigel Farage, se impone en antiguos bastiones laboristas y tories del norte y en algunos distritos de Londres.

El Partido Laborista del primer ministro británico, Keir Starmer, ha sufrido una catastrófica derrota en las elecciones municipales parciales celebradas en Inglaterra, donde arrolla la formación populista Reform UK, y en las regionales en Escocia y Gales, donde se imponen las fuerzas nacionalistas.

Con todos los votos escrutados en el Parlamento de Gales (Senedd), la formación independentista Plaid Cymru obtiene una victoria sin precedentes al ganar 43 de 96 escaños, a seis de la mayoría absoluta, mientras que Reform UK irrumpe con 34 diputados. Los laboristas, que gobernaban en Gales desde el establecimiento del autogobierno regional, hace 27 años, pierden 35 asientos y se desploman hasta nueve, al tiempo que los conservadores bajan hasta siete y el Partido Verde gana dos





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