Catalunya en alerta máxima: el calor extremo dispara la velocidad de propagación de los incendios forestales

Los bosques catalanes, recuperados de la sequía, enfrentan un verano de alto riesgo por el calor extremo que acelera el secado de la vegetación y multiplica la velocidad del fuego, superando en muchos casos la capacidad de extinción de los bomberos.

Las masas forestales de Catalunya han recuperado su vigor tras los años de sequía, pero se encuentran en estado de alerta máxima ante la ola de calor extremo que eleva drásticamente el riesgo de incendios esta temporada.

A diferencia de campañas anteriores, donde la vegetación Extremadamente seca y los incendios de alta intensidad eran la norma, este año el principal desafío para los equipos de extinción no es tanto la falta de combustible, sino la velocidad de propagación del fuego. Los responsables del Grupo de Reforzamiento de Actuaciones Forestales (GRAF) señalan que el estrés hídrico, es decir, la tensión que sufren las plantas cuando las temperaturas se disparan incluso disponiendo de agua suficiente, ha alterado radicalmente el patrón de comportamiento de los fuegos.

Las precipitaciones primaverales favorecieron un crecimiento abundante de la vegetación, pero la irrupción repentina del calor extremo ha acelerado el secado de esta biomasa, poniendo a disposición del fuego enormes cantidades de combustible fino mucho antes de lo habitual, con un adelanto de entre 15 y 20 días en los calendarios de secado. Esto se traduce en incendios que pueden avanzar a velocidades desorbitadas, superando en muchos casos la capacidad operativa de los bomberos.

El responsable de los GRAF detalla que, semana a semana, la capacidad de crecimiento de los fuegos ha aumentado exponencialmente: mientras antes la mayoría se contenía en superficies inferiores a la hectárea, ahora pueden alcanzar fácilmente las cien hectáreas en cuestión de días, e incluso llegar a afectar centenares en un corto periodo. Un fenómeno especialmente preocupante es la generación de pirólisis, donde el calor extremo hace que la vegetación ascienda y se descomponga en la atmósfera, creando corrientes similares a las de una tormenta.

Este proceso multiplica la velocidad de propagación y provoca comportamientos prácticamente imposibles de controlar con medios convencionales, como se evidenció en el incendio de La Segarra el pasado año, donde se registraron velocidades de hasta 14 kilómetros por hora, muy por encima del umbral de seguridad operativa (2 km/h). Estadísticamente, el cuerpo de bomberos constata un incremento alarmante de incendios que exceden su capacidad de extinción: si en 2003 apenas suponían el 0,2% del total, en 2025 ya representaron el 11%.

Un ejemplo dramático fue el incendio de Torrefeta i Florejacs en Ponent, el más devastador de 2025, que arrasó 5.056 hectáreas en dos horas y causó dos víctimas mortales. La zonificación del riesgo también ha cambiado. La preocupación mayor ya no se centra únicamente en las grandes masas forestales de montaña, sino que se desplaza hacia las planas y zonas agrícolas con gran acumulación de biomasa seca.

Los bomberos prevén que, a medida que avance el verano y lleguen nuevas olas de calor, este foco de riesgo se desplazará progresivamente desde Ponent hacia las zonas centrales y, posteriormente, hacia el resto del territorio. Para hacer frente a esta situación, el dispositivo de extinción se ha reforzado con 411 nuevos efectivos desde 2024, una plantilla que, aunque renovada y con bomberos de menor experiencia media, busca contrarrestar el relé generacional.

El arsenal aéreo cuenta con 28 aparatos basados en Catalunya, incluyendo helicópteros de bombeo, coordinación y rescate, aviones de vigilancia y ataque, y dos hidroaviones con base en Saragossa y Pollença. Además, se han integrado 25 drones, ya operativos desde 2025, que resultan clave para la detección temprana, el seguimiento en tiempo real y la gestión táctica de los incendios.

Pese a estos recursos, la clave reside en la prevención y en la gestión del monte, ya que la combinación de vegetación abundante y calor extremo configura un escenario de alta vulnerabilidad donde la respuesta operativa se ve constantemente desafiada por la dinámica impredecible del fuego





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