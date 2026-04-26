Cataluña: Paradoja de una Economía Fuerte con Desigualdad Creciente

A pesar de ser una de las economías más potentes de España y parte de los Cuatro Motores de Europa, Cataluña presenta desde 2020 un PIB per cápita por debajo de la media de la UE, con un aumento de la pobreza y la exclusión social.

Cataluña presenta una paradoja económica intrigante. Reconocida como una de las economías más robustas de España y miembro destacado de los Cuatro Motores de Europa – junto a Baden-Wurtemberg en Alemania, Lombardía en Italia y Auvernia-Ródano-Alpes en Francia – su desempeño económico general contrasta con una tendencia preocupante observada desde 2020.

A pesar de su fortaleza económica global, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de Cataluña se ha situado consistentemente por debajo del promedio de los Veintisiete estados miembros de la Unión Europea. Esta situación, que se originó con la crisis económica desencadenada por la pandemia de Covid-19, persiste según los últimos datos publicados por el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) correspondientes al año 2025.

El PIB per cápita, una métrica crucial para evaluar la distribución de la riqueza en relación con la población, experimenta crecimiento ya sea por un aumento en la actividad económica de un territorio o por la inflación. Sin embargo, para evitar distorsiones causadas por las fluctuaciones de precios, se utiliza otra medida complementaria: el PIB real per cápita.

Los datos más recientes del Idescat revelan que el PIB real per cápita catalán aumentó un 1,6% en 2025, alcanzando los 34.709,5 euros. Este valor supera tanto la media española (28.310 euros) como la media de los Veintisiete (34.100 euros), situándose en un punto intermedio entre el crecimiento experimentado en la Unión Europea en su conjunto (+1,3%) y el promedio nacional (+1,8%).

El PIB per cápita nominal creció un 4,4% en 2025, superando el crecimiento general de la economía catalana (+2,7%) y la tasa de inflación. La inflación, que comenzó el año anterior con tasas superiores al 3%, mostró una tendencia a la moderación a lo largo de los meses, cerrando diciembre con un 2,5%.

La media anual de inflación se situó en el 2,4%, y al descontar los componentes más volátiles como combustibles, electricidad y alimentos no elaborados, la variación fue del 2,2%. Estos indicadores macroeconómicos, sin embargo, no ocultan las persistentes dificultades para reducir las desigualdades sociales. La tasa de población que sufre privación material y social severa alcanzó su punto máximo en el año inmediatamente posterior al estallido de la pandemia, situándose en un preocupante 9%.

Aunque esta tasa disminuyó ligeramente en 2023 y 2024, situándose en el 8,9%, sigue siendo un indicador de vulnerabilidad social significativa. La población en riesgo de pobreza también experimentó un aumento en 2025, alcanzando el 18,9% en comparación con el 17,4% registrado en 2024. Este incremento subraya la necesidad de políticas públicas efectivas para proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad.

Un dato adicional relevante es la tasa Arope, un indicador compuesto que considera tres factores: hogares con ingresos inferiores al 60% de la mediana, hogares con empleo de baja intensidad y hogares que no pueden permitirse cuatro de nueve elementos básicos considerados esenciales – como afrontar gastos imprevistos o disfrutar de vacaciones anuales. En 2025, la tasa Arope aumentó en ocho décimas, alcanzando el 24,8%, el porcentaje más alto desde 2021 (25,9%).

Este aumento refleja una creciente dificultad para mantener un nivel de vida digno para una parte significativa de la población catalana. La combinación de un PIB per cápita relativamente alto con indicadores de pobreza y exclusión social en aumento plantea un desafío complejo para las autoridades catalanas. Es crucial analizar las causas subyacentes de esta disparidad y diseñar políticas que promuevan un crecimiento económico inclusivo y sostenible, que beneficie a todos los segmentos de la sociedad.

La fortaleza económica de Cataluña, como motor de Europa, debe traducirse en una mejora tangible en el bienestar de todos sus ciudadanos, abordando las desigualdades sociales y garantizando un acceso equitativo a las oportunidades. La situación actual exige una reflexión profunda sobre el modelo de desarrollo económico y social de Cataluña, con el objetivo de construir una sociedad más justa y próspera para todos





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