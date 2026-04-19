Cataluña invierte 240 millones en bicicleta, pero persisten dudas sobre su impacto real

El Govern catalán anuncia un ambicioso programa para potenciar la bicicleta con una inversión millonaria, pero expertos y colectivos ciclistas señalan la fragmentación de la red y la calidad de las infraestructuras como desafíos clave para su éxito.

Cataluña ha experimentado un crecimiento en su red ciclista en los últimos años, pero la fragmentación y la falta de continuidad, mantenimiento y seguridad continúan siendo obstáculos importantes para que la bicicleta se establezca como una alternativa de movilidad cotidiana viable. El territorio presenta una mezcla de grandes ejes cicloturísticos y vías verdes, junto a tramos urbanos e interurbanos, que con frecuencia no están interconectados.

En este contexto, el Govern de la Generalitat ha anunciado una inversión de 240 millones de euros destinada a potenciar y facilitar el uso de la bicicleta, como parte del Programa d’Actuació de la Bicicleta 2026-2030, aprobado a finales de marzo. Esta iniciativa pretende dar continuidad a las acciones iniciadas con la Estratègia Catalana de la Bicicleta (ECB) de 2019 y el programa previo (2022-2025), y contempla más de cien acciones enfocadas en la promoción de la movilidad activa y descarbonizada.

El plan incluye la construcción de más de 260 kilómetros de nuevas vías ciclistas y más de 400 kilómetros de rutas cicloturísticas, buscando revitalizar esta tendencia en alza. Adicionalmente, el programa aborda otros aspectos clave como la coordinación de la gobernanza y la provisión de aparcamientos seguros para bicicletas cerca de las estaciones de tren.

Las principales entidades del sector consultadas por Público comparten una visión positiva general: es fundamental que la bicicleta recupere protagonismo en el debate público y que, a diferencia de planes anteriores, exista una dotación económica específica. Sin embargo, surgen matices y dudas sobre si este impulso será suficiente para generar un cambio estructural o si se quedará a medio camino. Mientras el Bicicleta Club de Catalunya (BACC) expresa su temor a que las promesas queden en el aire, la Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta (CCUB) se muestra más optimista, otorgando un voto de confianza al Ejecutivo.

Adrià Arenas, secretario del BACC, señala que, si bien es positivo que se destinen recursos, la inversión parece insuficiente si se compara con la infraestructura destinada a la carretera, donde la bicicleta no recibe la misma consideración. Arenas enfatiza la necesidad de una visión integral, advirtiendo que la falta de un desarrollo estructural y global podría convertir los anuncios en meras palabras. Considera que el plan actual repite lo ya planificado desde 2019, con la diferencia principal del presupuesto asignado, por lo que la ejecución real y la consecución de un cambio tangible son los aspectos cruciales.

El BACC argumenta que la bicicleta, especialmente la eléctrica, es una opción superior para distancias cortas y medias en términos de movilidad y salud, y critica que a menudo se recurra a soluciones parciales en lugar de una estrategia completa. Albert Garcia, portavoz de la CCUB, comparte una perspectiva similar pero con un enfoque más expectante, destacando la novedad de contar con un presupuesto. Recuerda planes estratégicos anteriores que, a pesar de su exhaustividad en papel, carecieron de los recursos necesarios para su implementación. Garcia concede un voto de confianza inicial debido a la dotación económica, aunque subraya que la efectividad del plan solo podrá evaluarse una vez se observe su ejecución.

Ambas organizaciones coinciden en la importancia de la calidad de las infraestructuras, más allá de las cifras. Si bien el plan contempla 260 kilómetros de nuevas vías, Arenas y Garcia alertan de que la longitud no es el único factor. Señalan que se construyen tramos aislados de carriles bici, sin continuidad, lo que dificulta su uso efectivo. Una de sus principales demandas es la conexión de estos carriles para enlazar municipios a distancias de entre 10 y 15 kilómetros, considerando clave esta interconexión.

Sostienen que la administración aún no comprende plenamente que promover la bicicleta implica crear un sistema integral, no solo carriles bici, citando como ejemplo los países nórdicos y centroeuropeos donde la bicicleta es un hábito arraigado. Critican la ejecución municipal descoordinada, que genera incoherencias, cambios de sentido abruptos, carriles estrechos o la convivencia peligrosa con otros vehículos, lo que desalienta a los usuarios. Además, advierten de la falta de mantenimiento de la infraestructura ciclista existente, lo que deteriora la percepción de seguridad y comodidad, y reclaman inversión en este aspecto para mejorar la experiencia del ciclista





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