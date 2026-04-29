Cataluña impulsa una reforma legal para agilizar el acceso a la eutanasia tras el caso de Noelia

El Parlament catalán aprueba una proposición para modificar la ley de Eutanasia y acortar los plazos judiciales en los casos de muerte digna, impulsada por el caso de Noelia, una joven con paraplejia a la que se le denegó este derecho durante casi dos años.

El caso de Noelia , una joven que sufrió paraplejia y a quien se le negó el derecho a una muerte digna durante casi dos años, ha impulsado a la mayoría de los partidos políticos catalanes a promover una modificación legislativa con el objetivo de prevenir la repetición de situaciones similares.

Esta reforma cuenta con el respaldo de la mayoría del gobierno catalán, aunque no de la totalidad, ya que el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, ha decidido abstenerse de votar la proposición en el Parlament, al igual que el otro diputado de la formación democristiana Units per Avançar. El Parlament de Cataluña ha ejercido su iniciativa legislativa para presentar al Congreso de los Diputados una propuesta de modificación de la ley de Eutanasia.

La finalidad principal es reducir al máximo el tiempo que un recurso judicial puede suspender el acceso a la muerte digna para una persona que lo solicita y que ha recibido la aprobación de la Comisión de Garantías y Evaluación de la eutanasia. La propuesta establece plazos máximos específicos, limitando a un mes el tiempo que un tribunal debe tener para resolver un recurso contra la aplicación de la eutanasia.

Además, concentra todas las apelaciones en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, evitando el complejo y prolongado proceso judicial que caracterizó el caso de Noelia. Una vez que la decisión judicial sea definitiva, cualquier recurso de amparo se dirigirá directamente al Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra. El objetivo es establecer un procedimiento judicial claro y con plazos definidos, reconociendo que los casos de eutanasia no deben ser innecesariamente prolongados.

Es importante destacar que la modificación no aborda los motivos por los cuales se puede presentar un recurso ni quién está legitimado para hacerlo, aspectos que se esperan sean definidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La ley actual de Eutanasia no especifica quién puede recurrir una decisión favorable a la muerte digna, un vacío legal que fue aprovechado por el padre de Noelia para extender los plazos y mantener a la joven en una situación que ella no deseaba.

La proposición, que fue aprobada rápidamente en el Parlament, fue iniciada por los grupos parlamentarios del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP. Posteriormente, Aliança Catalana también apoyó el texto. Solo Vox y PP se manifestaron en contra, junto con las abstenciones de Ramon Espadaler y Guillem Mateo, los dos diputados de Units que forman grupo con los socialistas.

Durante su intervención, la diputada del PSC Sara Jaurrieta resaltó la importancia del acuerdo entre cinco formaciones políticas para impulsar esta norma y criticó a quienes se oponen. Jaurrieta argumentó que los argumentos que cuestionan la capacidad de las personas para tomar decisiones, como los planteados por PP y Vox, son una falta de respeto a la voluntad individual.

Defendió que, en el tema de la eutanasia, 'la última palabra pertenece a quien, en pleno uso de sus facultades, ha expresado su deseo'. Espadaler, consejero de Justicia del gobierno de Illa y miembro de la formación democristiana, justificó su abstención argumentando su rechazo fundamental a la eutanasia. Es relevante señalar que el PSC y Units, aunque forman una alianza electoral y comparten grupo parlamentario, tienen un acuerdo que permite a los democristianos diferenciarse en votaciones como esta.

Esta reforma busca garantizar el derecho a una muerte digna, acortando los tiempos de espera y simplificando el proceso judicial, al tiempo que respeta las diferentes sensibilidades políticas y religiosas presentes en la sociedad catalana. La experiencia de Noelia ha servido como catalizador para una reflexión profunda sobre la necesidad de proteger la autonomía del paciente y garantizar el acceso a una muerte digna en situaciones de sufrimiento extremo e irreversible





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