Catalá y Llanes se reunirán para gestionar la acampada de Valencia

La alcaldesa de Valencia y el delegado del Gobierno acuerdan una reunión técnica para resolver la acampada por la vivienda en la Plaza del Ayuntamiento y restaurar la normalidad urbana.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, han acordado mantener una reunión de carácter técnico para abordar conjuntamente la situación de la acampada por la vivienda instalada en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Este encuentro está previsto para un mes después de que se estableciera la protesta, marcando un cambio en la estrategia de diálogo entre ambas administraciones.

Coordinación técnica para la Plaza del Ayuntamiento

María José Catalá ha enviado un escrito formal a la Delegación del Gobierno solicitando la cita con el fin de tratar los distintos aspectos relacionados con la presencia de los manifestantes en el centro cívico. La titular del consistorio valenciano ha enfatizado la necesidad de trabajar dentro del marco de las competencias de cada administración para recuperar la normalidad de la Plaza del Ayuntamiento.

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Por su parte, Roger Llanes ha confirmado la celebración de la reunión, señalando que ha detectado un cambio evidente en el tono utilizado por la responsable municipal en comparación con cartas anteriores. Aunque el delegado del Gobierno ha aclarado que aún no ha tenido tiempo de leer detenidamente el documento enviado por el ayuntamiento, ha destacado que el nuevo enfoque se caracteriza por un tono muy constructivo y orientado a la colaboración institucional.

Contexto tras el desalojo de la Puerta del Sol

Esta solicitud de coordinación se produce justo al día siguiente de que 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal desalojaran de madrugada a las 334 personas que continuaban en la acampada del 26-S en la Puerta del Sol de Madrid. El desalojo en la capital se llevó a cabo tras varias semanas de interlocución con la Delegación del Gobierno de Madrid, un evento que ha puesto de manifiesto las distintas dinámicas entre ambas ciudades.

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El delegado del Gobierno ha sido cauteloso al extraer paralelismos directos, recordando que las acampadas en Madrid y Valencia han tenido trayectorias muy distintas. En el caso de la manifestación en la capital, los organizadores han indicado que se han ido retirando tiendas de campaña progresivamente, considerando que el derecho fundamental que motivó la protesta se ha ejercido de forma oportuna.

Posiciones enfrentadas sobre la permanencia

Los manifestantes de la Plaza del Ayuntamiento han mantenido firmes en su intención de no abandonar la protesta hasta que la ciudad no se declare oficialmente en crisis por la vivienda. Esta postura choca con la visión de la Delegación del Gobierno, que argumenta que son cuestiones que deben dirigirse directamente a Catalá, ya que a ellos no les ha llegado ninguna demanda específica de levantamiento de la acampada.

María José Catalá ha reiterado que su administración ha mantenido un respeto absoluto hacia los acampados, siendo comprensiva y ayudando al máximo posible para garantizar la convivencia entre la protesta y otros eventos en la ciudad. Sin embargo, la alcaldesa ha rechazado el marco de negociación que algunos atribuyen a la situación, aclarando que no entrará en dinámicas donde la retirada de la acampada se condicione a amenazas de permanencia indefinida.

Próximos pasos y seguridad protocolaria

El Ayuntamiento ya había remitido un requerimiento previo a acciones judiciales a la Delegación para garantizar la seguridad y los actos protocolarios del 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Esta preocupación por la seguridad pública subraya la urgencia de llegar a un acuerdo que permita realizar las ceremonias oficiales sin interrupciones ni riesgos para los ciudadanos.

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Roger Llanes ha definido la reunión como una instancia técnica para abordar los aspectos logísticos y de seguridad, dejando claro que el marco correcto para la solución de conflictos reside en la manifestación legítima y en las decisiones que tomen los representantes legítimos en los plenos y comisiones. La Delegación del Gobierno ha indicado que valorarán la solicitud concreta del ayuntamiento sobre el posible despliegue de agentes de la Policía Nacional una vez definida la estrategia conjunta.