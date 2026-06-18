Castores como ingenieros naturales: transforman un barrio londinense en humedal y controlan inundaciones

Una familia de castores reintroducida en Ealing, oeste de Londres, ha creado un humedal urbano que reduce el riesgo de inundaciones y atrae biodiversidad, demostrando el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza frente al cambio climático.

En el oeste de Londres, en el distrito de Ealing, un grupo de castores ha transformado un terreno descuidado de 24 acres llamado Paradise Fields en un exuberante humedal urbano .

Esta zona, ubicada cerca de un McDonald's y un centro comercial, solía inundarse con frecuencia durante las fuertes tormentas, afectando calles locales e incluso la estación de metro de Greenford. Ante el problema, las autoridades consideraron una solución de ingeniería tradicional con embalse artificial, pero un grupo de conservacionistas liderado por Sean McCormack propuso reintroducir castores como solución basada en la naturaleza. En 2023, trasladaron una familia de cinco castores salvajes al lugar.

Los castores, extinguidos en el Reino Unido hace unos 400 años por la caza, son ingenieros naturales: sus dientes reforzados con hierro (que les da un color naranja) les permiten talar árboles y construir diques, creando embalses que retienen agua, controlan inundaciones y distribuyen el exceso a través de canales. Según Emily Fairfax, profesora de geografía, estos humedales también mitigan sequías e incendios al mantener el terreno húmedo.

El proyecto ha demostrado éxito: en el segundo invierno de los castores no hubo inundaciones en la zona objetivo, y la transformación del paisaje ha atraído aves, mariposas, murciélagos, camarones y peces. Actualmente hay ocho castores en Paradise Fields y una nueva camada de crías que nació en primavera. Los expertos destacan que, aunque简化 en exceso, los castores ofrecen múltiples servicios ecosistémicos, pero advierten que dichas reintroducciones deben realizarse con cautela





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